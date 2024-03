Un nuevo emulador de DS gratuito ha comenzado a surgir, ahora que Yuzu y Citra están muertos

Esta semana Yuzu y Citra desaparecieron de la faz de la Internet después de que una demanda de Nintendo noqueara al equipo detrás de ambos emuladores. Sin embargo, mata una cabeza de la hidra y dos nacerán en su lugar. Un día después el emulador de DS Drastic anunció que ahora serpia gratis (con la promesa de que el cambio será permanente).

Exophase, el desarrollador del emulador de DS, anunció el cambio a través del canal de Discord de Drastric, aclarando que no hay algún tipo de motivación económica para realizar el cambio:

“Acabo de realizar el cambio de la app en GPlay (Google Play). No planeo (tener) el emulador allí por mucho más tiempo, pero quiero que quede claro que no recibo ningún tipo de incentivo financiero al no abrir el código base. Compartir el código es algo que tengo planeado hacer en el futuro.

Este no cambio no puede deshacerse. Ya estaba planeando hacerlo desde hace algún tiempo y no es simplemente debido a las ‘cosas de Nintendo’, eso solo hizo que el proceso fuera urgente, lo que creo que fue algo positivo pues soy terrible para hacer estas cosas”.

¿Qué es Drastic?

Se trata de un emulador para DS que está disponible para dispositivos Android a través de Google Play. Antes del cambio era necesario pagar $4.99 por descargarla, sin embargo, con el cambio reciente solo es necesario contar con un celular relativamente moderno para poder utilizarlo. Los juegos del emulador deben ser descargados en sitios oficiales y descargados o guardados en el celular para poder utilizados.

La escena del emulador de DS y Switch está en caos

La muerte de Yuzu y Citra ha tenido repercusiones interesantes en la escena de los emuladores. Por ejemplo, el Discord oficial de Steam Deck (la consola portátil de Valve) cerró temporalmente su canal de emulación al asegurar que no “estaban equipados para lidiar con las repercusiones legales potenciales de discusiones sobre Yuzu o los emuladores a este momento2.

Otras comunidades de emuladores han visto la llegada de miles de usuarios buscando una alternativa para poder jugar los títulos que tienen descargados, al mismo tiempo que los involucrados en estos proyectos han anunciado el fin de soporte o la salida de miembros de su equipo.

La respuesta era de esperar. Pocos esperaban que Yuzu pudiera ganar la demanda, pero fue su respuesta lo que generó pánico: el equipo no solo tuvo que cerrar el emulador, sino que también debieron entregar el código fuente, sitios web y Patreon a Nintendo; prometer que ninguno de sus miembros volvería a trabajar o desarrollador software para violar las protecciones de Nintendo y, encima de todo, pagar $2.4 millones de dólares en reparaciones a la compañía.

El resultado ha sido que muchos emuladores han optado por tomar un perfil ‘bajo’ o prepararse para futuras acciones legales que imiten lo ocurrido con Yuzu (razón por la que, por ejemplo, muchos de estos emuladores han dejado de cobrar o servir bajo un modelo de crowdfunding).

Imágenes: nintendo