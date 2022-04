Un metaverso para niños: ¿qué podría salir mal?

Divertido y seguro. Esas son las características que, de acuerdo a Epic Games (creadores de Fortnite), y Lego, tendrá el nuevo metaverso para niños que entre las dos compañías se disponen a construir.

El proyecto que unió a ambas compañías buscará competir con plataformas de videojuegos que también están dirigidas a un público joven como Roblox, pero también tendrán que superar el reto de minimizar los riesgos de seguridad que han perseguido en varias oportunidades a empresas como esa última y que dejan abierta la pregunta de si, en efecto, es posible crear todo un universo inmersivo que sea inofensivo para los menores de edad.

