Investigadora denuncia haber sido víctima de acoso sexual en el metaverso

¿Qué tan real es la experiencia que se quiere brindar en el metaverso? Esta es una de las preguntas que se plantea Nina Jane Patel, una investigadora británica de 43 años. Patel denunció a través de un post en Medium que fue acosada verbal y sexualmente en el metaverso de Facebook, ‘Horizon Worlds’.

Patel narra que a los 60 segundos de ingresar al metaverso fue acosada por al menos cuatro avatares masculinos. Esto lo determino por el aspecto de los personajes y la voz con la que se refirieron a ella. Mientras los personajes violaban al avatar de la investigadora, tomaban fotos y le decían palabras soeces, cuando intentó correr le gritaban “No hagas como que no te gusto”.

La investigadora comenta que ingresó al metaverso de Facebook para seguir con una investigación que está llevando a cabo para la compañía ‘Kabuni Ventures’. Sin embargo, argumenta que lo que allí vivió fue una completa pesadilla, y es que estos hechos son tan similares a la vida real que lamentablemente se han transportado también al metaverso, haciéndolo cada vez más verosímil.

Como Patel argumenta, “las personas están viviendo el Darth Vader de sus personalidades. Pero, de hecho, la realidad virtual está, estuvo y sigue estando diseñada para que no sea ficción para la fisiología y la psicología humanas”. Aunque el acoso sexual por internet ya es un hecho, la realidad virtual agrega una sensación más real e intensa.

Te puede interesar: “Sophia” el robot humano entrará en el Metaverso

Y es que en estos casos es necesario tener en cuenta que el metaverso permite que nos conectemos con los cinco sentidos, haciendo que la experiencia sea lo más real posible, que las sensaciones realmente se puedan sentir. Ahora imagina que los hechos de los que las mujeres quieren huir en la vida real se trasladen al metaverso.

Por otro lado, Patel argumenta que, al hacer la denuncia, los comentarios no dieron espera. Se encontró con opiniones como: “la solución es que no te pongas un avatar femenino”, “no seas estúpida, no fue real” y algunos pocos alentadores como “realmente lamento que hayas tenido que vivir eso”.

Este no es el primer caso de acoso que ocurre en el metaverso. En otras ocasiones la respuesta de Meta frente a esta problemática fue muy controvertida. Vivek Sharma, vicepresidente de Horizon en declaraciones para The Verge calificó estos incidentes como “absolutamente desafortunados”. Así mismo, culpó a las víctimas por no haber bloqueado la interacción con otros avatares, una de las medidas de seguridad con las que cuenta el metaverso.

Imagen: Pixabay