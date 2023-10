Ubisoft cree que los juegos físicos se seguirán vendiendo, así baje su popularidad

Las tiendas virtuales están de moda. De hecho, el boom por los juegos digitales ha crecido tanto que hoy tenemos consolas como la PS5 y Xbox Series X que no cuentan con un lector de disco. Así que la pregunta de muchos es si llegará el día en el que los juegos físicos sean completamente descontinuados. Pero Ubisoft cree que jamás llegará el día en el que nadie compre un videojuego físico, incluso si su popularidad sigue bajando.

La declaración llegó a través de un comunicado explicando su plan para los próximos años ahora que Ubisoft controlará una buena parte del mercado de cloud gaming, producto del acuerdo que Xbox aceptó para poder completar su compra de Activision Blizzard. De acuerdo con Chris Early, uno de los ejecutivos de Ubisoft, el enfoque en adelante será apostar por la nube y se espera que la venta de juegos físicos siga cayendo en los próximos años. Pero, al menos por ahora, no hay planes de abandonar la producción de versiones físicas de sus videojuegos y franquicias más populares.

«Hay un mercado de ediciones de coleccionista», aseguró Early. “Existe el aspecto de regalar artículos físicos y permitir el acceso a que las personas puedan comprar fácilmente un juego en una tienda y regalárselo a sus amigos o familiares. Algunas personas siempre querrán poseer el disco físico. Simplemente no creo que vaya a desaparecer. ¿Creo que las ventas físicas podrían disminuir con el tiempo? Claro, pero ¿desaparecerá alguna vez por completo? No me parece”, lee un extracto de su declración en el blog de Ubisoft.

Los comentarios del ejecutivo tienen sentido. Hoy en día la mayoría de la música se consume a través de plataformas digitales como YouTube o Spotify. Sin embargo, esto no significa que hoy no se produzcan versiones físicas de los lanzamientos de estos artistas. Lo mismo se puede decir de la industria del entretenimiento. Aunque los servicios de streaming hoy ofrecen muchas de las películas en su catálogo las personas siguen prefiriendo el contar con versiones físicas de sus filmes o shows favoritos.

En el caso de los videojuegos se ha visto en años recientes una disminución de las ventas de juegos físicos, lo que ha llevado a la crisis de tiendas como Gamespot. Un motivo está en que las versiones virtuales ofrecen descuentos adicionales, no están sujetas a algún daño físico o simplemente que muchos títulos hoy se lanzan únicamente en una versión digital en sus primeros días (por ejemplo, Hades) Sin embargo, los compradores de estos juegos no han desaparecido, sino que simplemente han ocupado un lugar diferente dentro de la dinámica de consumo. Muchas personas gustan ver sus colecciones de juegos en una biblioteca en vez de tener simplemente una lista de títulos a descargar en su consola. La otra enorme ventaja que ofrecen las versiones físicas de estos juegos es la capacidad de venderlos de segunda mano o intercambiarlos (es decir, recuperar la inversión) o simplemente compartirlos con algún amigo. Dicho de otra manera, los juegos físicos tienen un aspecto social que no se puede intercambiar.

Imágenes: WikiCommons