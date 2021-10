Twitch dejará que suscriptores paguen por ‘promocionar’ streamers

Una de las cosas que sabe hacer Twitch es encontrar maneras de que sus espectadores inviertan dinero. La más obvia son las suscripciones, pero luego están otras maneras como es la inversión de gif, regalar suscripciones a otras personas, hacer donaciones… Ahora Amazon ha encontrado una nueva manera de hacer que las personas inviertan en sus creadores favoritos: pagar para promocionarlos en Twitch.

La noticia llega de las notas de actualización más reciente de Twitch. Lo que permite hacer esta función es que los suscriptores paguen por ‘boost’ que básicamente ayudan a destacar el stream de la persona dentro de las páginas de recomendaciones de otros usuarios de Twitch.

Twitch is going to allow people to pay to Boost their stream. Wow. pic.twitter.com/4OurSEkJJW

— Lowco (@LowcoTV) September 30, 2021