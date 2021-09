Twitch está trabajando en una herramienta para evitar los hate raids

Los hate raids son el dolor de cabeza más reciente de los streamers en Twitch. De hecho, se ha convertido en un problema tan grande que este mismo año muchos de los creadores hicieron un ‘paro’, en el que dejaron de transmitir un día. Para muchos la respuesta del servicio de streaming ha sido casi nula, pero ahora reportes indican que están trabajando en una solución.

Kotaku reportó primero un hilo de Zach Bussey, que es una de las fuentes más confiables en lo que a noticias de streaming respecta, que nos muestra una nueva herramienta que le daría más control a los creadores para evitar los hate raids. La solución es bastante sencilla, pero es además una que desde hace años se ha pedido: verificación a los usuarios para poder comentar.

¿Cómo funciona esto? En adelante un creador de contenido podrá limitar los comentarios al exigir que las personas hayan verificado sus cuentas a través de correo electrónico, número telefónico o ambas.

Oh! Seems @DraconTV shared a screenshot of this earlier today, albeit in German! Clearly had a better source on this one than I! pic.twitter.com/adunxQBjcy

— Zach Bussey (@zachbussey) September 26, 2021