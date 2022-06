¡Tranquilos! Kojima productions no dejará de trabajar con PlayStation

La aparición de Hideo Kojima en el showcase de Xbox y Bethesda pudo ser un correo. Básicamente lo que único que supimos es que Kojima Productions y Microsoft están trabajando juntos en un nuevo título que el mismo Kojima ha descrito como el juego que ‘siempre ha querido hacer’.

Por supuesto, la decisión de anunciar un título exclusivo para Xbox despertó rumores sobre la relación de Kojima Productions con Sony. El desarrollador siempre ha sido mucho más cercano a esta compañía con títulos como Death Stranding siendo exclusivos de la PS4. De hecho, antes del anuncio los rumores un título exclusivo para Xbox ya habían causado controversia entre los fans del desarrollador que veían en este proyecto una declaración del estudio o del mismo Kojima rompiendo los lazos con la que durante muchos años fue su ‘casa’.

Lejos de todo el drama (principalmente imaginario), Kojima Studios ha presentado una declaración en la que confirma que este juego exclusivo no significa que haya concluido su relación con Sony o incluso que haya problemas con esta.

“Tras el anuncio de nuestra asociación con Microsoft utilizando la tecnología de la nube, muchas personas nos han preguntado sobre nuestra colaboración con SIE. Tenga la seguridad de que también seguimos teniendo una muy buena asociación con PlayStation”.

After the announcement of our partnership with Microsoft using the cloud technology, many people have asked us about our collaboration with SIE. Please be assured that we continue to have a very good partnership with PlayStation® as well.#KojimaProductions https://t.co/mVOELwDuk9

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) June 13, 2022