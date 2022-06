Los anuncios más importantes del Xbox y Bethesda Showcase en 2022

Los amantes de los videojuegos tenían una cita este domingo y no era precisamente con la iglesia. Xbox mantuvo su tradición, incluso sin E3, y este domingo tuvo su presentación con anuncios, adelantos y noticias sobre su ecosistema de videojuegos para 2022 y más adelante.

La presentación llegó con las expectativas de… bueno, no saber qué esperar. Por el lado de Xbox había algunas IP de las que esperábamos noticias, como Hellblade o Forza, pero realmente no teníamos claro si había algo por lo que emocionarnos. Por el lado de Bethesda el panorama no era mucho mejor, considerando que el estudio ya anunció que Starfield y Redfall no llegarán este año, con lo que era seguro que cualquier actualización frente a ambos juegos estaría aterrizada a un lanzamiento para 2023…

¿Qué tal le fue a Microsoft con sus anuncios en del Xbox y Bethesda Showcase en 2022? Para que lo decidan ustedes, les tenemos la lista de los anuncios más importantes de la jornada.

Redfall

El shooter de acción a cuatro personas de Bethesda fue el juego que inicio la jornada. En Redfall formas parte de un equipo que busca sobrevivir a la invasión de vampiros en la isla en la que viven. El primer tráiler se concentró en mostrar mucha de la jugabilidad del titulo.

Hollow Knight: Silksong

Los juegos de Riot llegan a Game Pass

No. Esta vez la Internet no está haciendo de troll. Hollow Knight: Silksong nos mostró más sobre la estética que tendrá el juego, la jugabilidad, nos puso a especificar sobre las mecánicas y, más importante, ha cerrado un meme. No hay detalles sobre cuándo saldrá, pero sabemos que será dentro de los próximos 12 meses.

A Plague Tale: Requiem – End of Innocence

Una de las noticias más importantes de la jornada. Riot Games se unirá a Xbox y sus juegos estarán disponibles desde Game Pass. La gran ventaja estará que las personas con acceso al servicio tendrán beneficios como todos los campeones o personajes disponibles. Ojo, que los juegos permanecen solo en las mismas plataformas de siempre (Xbox y Móviles).

Forza Motorsport

Minecraft Legends

El adelanto más reciente de Forza cumplió con lo que hemos esperado de sus adelantos: nos mostró nuevas actualizaciones de fidelidad visuales, con Ray Tracing siendo nuevamente el protagonista en su promesa de realismo. La ventana de salida se mantiene abierta para primavera de 2023.

Diablo IV

Minecraft sigue expandiendo su franquicia, esta vez con un juego de acción estratégico inspirado en Brutal Legends (el juego de Double Fine Productions y publicado por Electronic Art). El título no recibió una ventana de salida pero, de nuevo, deberíamos tener una fecha y actualización en los próximos 12 meses.

La presentación de Diablo IV se centró en introducir a la nueva clase: el Nigromante. El tráiler también presentó nuevos detalles técnicos sobre el juego, así como estableció la ventana de salida de juego para 2023.

Los juegos de Persona llegan a Game Pass

Confirmando otra de las filtraciones antes del evento, Persona 3, 4 y 5 llegarán a Game Pass y PC. No parece que los portes tengan contenido adicional y no será un lanzamiento simultaneo, sino escalado (es decir, uno a uno). comenzando con Persona 5 Royale en PC el 21 de octubre.