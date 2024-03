Toyota está haciendo una moto de Pokémon que se puede conducir de verdad

Todo fan de Pokémon ha tenido el sueño de viajar en la espalda de un Arcanine, recorrer los cielos encima de un Pidgeoto o viajar por mar con su propio Lapras. Pues pronto podrías tener la opción más cercana: una motocicleta de Pokémon con la forma de Miraidon.

La idea viene de The Toyota Engineering Society (La Sociedad de Ingenieros de Totoya), una organización dedicada a crear prototipos basados en la tecnología de Toyota, presentó el prototipo de una motocicleta con la forma del pokémon Miraidon. El pokémon es una de las criaturas ‘semi-legendarias’ que provienen del futuro, siendo un dragón con la apariencia de una motocicleta que en los videojuegos el protagonista puede montar.

Por supuesto, las posibilidades de que puedas ver una de estas motocicletas en una tienda de Toyota son casi inexistentes. De acuerdo con la Toyota Engineering Society la idea de este proyecto está en presentar un problema para resolver: una moto funcional que mantenga el diseño básico del Pokémon. Pero siempre podemos soñar en algún futuro en el que The Pokemon Company y Toyota decidan formar una alianza para permitir a los entrenadores con una billetera llena (quizás de tomar dinero de niños con solo una Rattata en su equipo) puedan comprar.

Por desgracia Miraidon no es precisamente uno de los pokémones más populares dentro de la franquicia. No es que el concepto de un dragón motocicleta no sea atractivo, sino que la culpa radica en los juegos que protagoniza. Los títulos de ‘Pokémon Escarlata’ y ‘Violeta’ no son particularmente populares con los fans de la franquicia. La generación más reciente cuenta con pocas mecánicas nuevas que hagan más divertida la experiencia de ‘atraparlos a todos’, así como la ausencia de alguna mejora visual o de desempeño.

Es quizás la razón por la que muchos están atentos a la salida de ‘Pokemón Legends: Z-A’. El anterior título de la ‘Legends’ fue alabado como una de las entradas más creativas y únicas de Pokémon (incluso sentando un precedente para lo que tenía que lograr ‘Violeta/Escarlarta’, pero que fallaron en conseguir).

Imágenes: Toyota Engineering Society