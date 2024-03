The Pokemon Company aclara que ‘Pokemon TCG Pocket’ no será un juego con NFT

Esta semana The Pokemon Company anunció un nuevo juego llamado ‘Pokémon TCG Pocket’ que llevará la experiencia del juego de cartas a los dispositivos móviles. Sin embargo, desde que fue presentado una de las cosas por las que muchos fans están preocupados es que el juego incluya algún tipo de NFT, considerando que al final del día estamos hablando de cartas coleccionables solo a través del formato digital.

A través de una entrevista con Polygon, The Pokemon Company desmintió estos temores y de inmediato se distanció de la idea de que ‘Pokémon TCG Pocket’ será un juego con NFT o que la compañía tiene interés en integrar algún tipo de criptoactivos en el videojuego.

«Pokémon Company International no ha desarrollado ni aprobado tokens no fungibles (NFT) relacionados con la marca Pokémon y la propiedad intelectual asociada«, aseguró el vocero de la compañía a Polygon, al mismo tiempo que aclaró que «Los fanáticos deben tener en cuenta que cualquier NFT en el mercado que incluya propiedad intelectual de Pokémon no es oficial y de ninguna manera está afiliado a The Pokémon Company International o la marca Pokémon«.

Los fans de Nintendo tenían motivos para creer que era posible que Pokemon TCG Pocket podría incluir NFT. El año pasado un reporte notó una vacante dentro de la compañía en búsqueda de expertos en Blockchain, NFT y el metaverso. La integración en un juego como el que fue anunciado parecía lógica, considerando la experiencia previa con otros juegos.

¿Qué es Pokémon TCG Pocket?

La premisa del juego es un poco diferente que simplemente una versión portada del cliente del juego de cartas de Pokémon. De hecho, la intención de Pokemon TCG Pocket parece tomar ciertas lecciones de Marvel Snap (el juego de Second Dinner).

Para iniciar las partidas de ‘Pokemon TCG Pocket’ serán mucho más cortas. El tráiler no entra en muchos detalles sobre la manera en la que se modificará cada partida para hacerlas más cortas (por ejemplo, limitando el número de vida). Esto es algo importante… pues las partidas de Pokémon pueden tomar bastante tiempo.

Otra cosa que el juego parece haber tomado de Marvel Snap es la idea de ‘experiencias’ con las cartas utilizando formatos virtuales. Al igual que el juego de Second Dinner, algunas de las cartas más raras tendrás efectos visuales y en 3D. El teaser también anticipó algunas experiencias en las que podrás explorar más el arte de estas cartas.

El juego también contará con un sistema de paquetes que te permitirá coleccionar las cartas. De acuerdo con el tráiler cada día el juego te dará dos sobres gratis, lo que indica que seguramente podrás comprar más con dinero real (directamente por la tienda o a través de un pase de temporada).

El adelanto también anunció que la app contará con una función para que las personas intercambien las cartas que abran en sobres. Por desgracia el mismo teaser también asegura que es posible que esta función para intercambios puede no estar disponible cuando la app sea lanzada.

También vemos que la plataforma tendrá una manera de administrar y manejar tu colección, así como la posibilidad de crear decks.

¿Cuándo veremos Pokemon TCG Pocket?

Por ahora solo se ha entregado la ventana de lanzamiento de 2024. Esto es un poco vago, pues significa que podríamos ver el juego en cuestión de meses o hasta el final del año. También es importante mencionar que por ahora el juego solo parece estar dirigido para dispositivos móviles Android y iOS, sin algún anuncio de una versión para escritorio.

Imágenes: Captura de pantalla