Tienda Colombia hace unboxing anticipado de la Xbox Series X

Estamos a puertas de noviembre, lo que se traduce en: nuevas consolas. Para aquellos que lograron pre ordenar la PlayStation 5 o la Xbox Series X, la cuenta regresiva para comenzar a jugar ha comenzado. Lo que significa también que muchas de las tiendas y proveedores han comenzado a recibir los productos antes de tiempo. Por supuesto, si has trabajado en cualquier tipo de almacén y medio, sabrás que está estrictamente prohibido el promulgar contenido o venderlas.

Los videojugadores en Colombia también reconocerán el nombre de Smile games. La tienda es uno de los proveedores con mejor reputación en la web, por muy buenas razones. Tiene una historia larga con sus clientes, es capaz de conseguir productos difíciles y ofrece precios razonables. Quizás en una jugada menos brillante, la tienda decidió compartir un video en redes sociales hablando de una ‘venta anticipada’ de la Xbox Series X (algo que es un gran No, No para Xbox o cualquier distribuidor) y haciendo un unboxing anticipado (algo que, de nuevo, no está permitido por los canales oficiales de distribución, pues incluso los medios todavía tenemos embargo para compartir el contenido sobre ellas).

El video se tomó una de las páginas de Reddit, donde al momento de la publicación tiene más de 126 comentarios.

Te puede interesar: Se espera que la Xbox Series S venda más que la Series X

Antes que nada hay que aclarar varios puntos: primero, pese al título de la publicación no hay pruebas contundentes de que la tienda estuviera vendiendo antes de tiempo la Xbox Series X. Un usuario (el mismo que publicó el video) asegura que había publicaciones en su página de FB hablando de la preventa, pero que estas fueron eliminadas. Tampoco convence que el lenguaje en el video parece indicar que las personas seleccionadas para hacer este envío serían clientes ‘especiales’, por lo que no tendría mucho sentido una publicación de este tipo en su red social (que, por cierto tiene más de 35.000 seguidores). Por último, el lenguaje en el video es demasiado vago para garantizar que cuando se refiere a cosas como que una de las Xbox Series X ‘fue enviada para Pasto’, significa una venta antes de tiempo.

El otro punto importante a recordar es que Smile games no es un proveedor autorizado de Microsoft. Razón por la que, en el mundo real, no tienen que apegarse a los tiempos o reglas impuestas a las tiendas oficiales. El problema parece estar en que, de nuevo, Microsoft en particular es bastante celoso con los tiempos para mostrar contenido o vender sus consolas… lo que no deja muy bien parada a la compañía.

De nuevo, el problema de esta situación es que hay mucha información que puede ser interpretada y que, de nuevo, el estatus de la tienda realmente hace que no se trate de un problema tan grande como sí, digamos, Alkosto hubiera sido descubierto haciendo lo mismo. Es, sin embargo, una novedad ver el nombre de Smile Games en un hilo popular de Reddit y al final el consuelo para muchos es tener un vistazo anticipado a la consola… incluso bajo unas condiciones no tan favorables.