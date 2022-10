Silent Hill está de regreso: esto es lo que sabemos

Del meme a la verdad solo hay un trino de distancia. Este fin de semana finalmente recibimos movimiento (oficial) de la franquicia de Silent Hill que indicaría que los rumores de una nueva entrada son ciertos… o al menos que la franquicia no está muerta.

En ENTER.CO hemos recogido los datos que sabemos (hasta el momento.

De manera sencilla, Konami anunció la siguiente ‘actualización’ de la franquicia de Silent Hill.

El próximo martes, 19 de octubre, a las 2:00 PM PT, 5:00 PM ET, 4:00 PM hora Colombia.

Here we go: Konami has launched a teaser website for SILENT HILL; reveal this Wednesdayhttps://t.co/NOsL2IXhQh https://t.co/rkfQJ0KiBR

— Nibel (@Nibellion) October 16, 2022