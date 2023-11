Sega quiere que Persona y Yakuza algún día también tengan una película

Si Nintendo le perdió el miedo a Hollywood quizás es momento de que otros publishers hagan lo mismo. Sega está insinuando interés en que algunas de sus franquicias más importantes también lleguen a la pantalla grande. A través de una entrevista con CNBC Shuji Utsumi, chief operating officer de Sega, aseguró que el éxito que ha tenido Sonic en occidente con sus películas los ha llevado a considerar un acercamiento más agresivo a otro tipo de producciones por fuera de los videojuegos con franquicias como Persona o Yakuza.

“Ahora mismo tenemos dos grandes propiedades intelectuales además de Sonic: una es Persona. Estamos lanzando dos juegos de Persona este año (‘Persona 3: Reloaded’ y ‘Persona 5 Tactica’). También está nuestra franquicia de Yakuza. Quiero decir, Yakuza es realmente único, pero ese gran juego (Like a Dragon: Infinite Wealth) también viene el próximo año… estamos intentando estar en diferentes tipos de negocios, áreas adicionales, como Roblox y las películas. Todas estas PI pueden estar en algún lugar diferente a los videojuegos muy pronto”.

Los comentarios de Utsumi parecen indicar que, al menos por ahora, no hay algún anuncio a realizar frente a estos dos juegos. Lo más seguro es que el Publisher esté realizando algunos acercamientos para ver quiénes podrían estar interesados. La realidad es que adaptar la historia de Persona o de Yakuza es mucho más complicado que el caso de Nintendo con Mario o de Sega con Sonic.

Para empezar, ambas franquicias no son muy conocidas para los fans por fuera de los videojuegos. A diferencia de The Legend of Zelda o Super Mario, Persona y Yakuza no son videojuegos que tengan un alcance o historia tan masivo, lo que significa que hay retos adicionales para atraer los mismos números a las salas.

También está la pregunta de cómo realizar alguna adaptación que les haga justicia. Ambas franquicias son conocidas por ir a lugares extraños, apostar por historias únicas y conceptos que parecen difíciles de reducir a un guion de dos horas. Un mejor lugar para ambas historias parecen ser las plataformas de streaming a través de un show para TV que permita tomar lo mejor de su material (de manera similar a como ocurrió con ‘The Witcher’).

“Hace poco revivimos a Sonic de una manera enorme, no solo a través de nuestros videojuegos, sino también a través de las películas y show para TV, y de hecho Sonic está en Roblox también y estamos trabajando de manera cercana con Lego”, inició Utsumi antes de presentar sus planes “tenemos otras propiedades intelectuales importantes. No puedo decir mucho acerca de esto, pero estamos pensando en revivir otras IP clásicas de Sega”.

Imágenes: Montaje ENTER.CO