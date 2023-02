¿Quién es Riley, el personaje del episodio 7 de The Last of Us?

A continuación, daremos spoilers del capítulo 7 de y del juego The Last of Us.

Poco a poco nos estamos acercando al final de temporada de The Last of Us. El último capítulo nos dejó con Joel herido de muerte y con Ellie en una situación bastante desesperada. Lo que algunos pudieron no ver es que HBO Max ya lanzó el adelanto del próximo capítulo del show. La sorpresa es que en el capítulo 7 de The Last of Us haremos un pequeño viaje al pasado y conoceremos más de Ellie, junto con un nuevo personaje: Riley.

¿Pero quién es ella?

Sombra y DLC

El caso de Riley es curioso, porque es posible que incluso aquellos que jugaron The Last of Us no recuerden muy bien de que se trata. La razón está en que originalmente este era un personaje que solo era mencionado en el juego, pero que realmente no conocimos. En el juego Ellie la menciona dos veces, la segunda entregando detalles de la historia que compartían.

Luego Riley apareció en The Last of Us: American Dream. Este fue una serie de cómics que fue publicado por Dark Horse en 2013. En esta historia conocemos detalles del tiempo que Ellie pasó antes de conocer a Joel y al mismo tiempo por primera vemos a Riley, así como se expande en sus motivaciones.

Por ultimo, Riley es la co protagonista del DLC del primer juego de The Last of Us The Last of Us: Left Behind. Este capítulo extra del juego se encarga de contar y expandir el relato de Ellie sobre Riley y termina poco antes de los eventos del primer juego.

¿Quién es Riley?

Al igual que Ellie, Riley nace después de la infección. Por lo que sabemos, cuando era pequeña su padre se infectó y mató a su madre, para luego obligarla a ella a matarlo. Al igual que otros huérfanos termina ingresando en una escuela militar a cargo de FEDRA, pero desprecio por los militares termina creando una fascinación particular por las Luciérnagas y su misión de liberación.

Eventualmente conoce a Ellie y ambas desarrollan una relación de amistad. Sin embargo, Riley estaba convencida de unirse a las Luciernagas y huir de FEDRA. En una ocasión consigue ubicar una batalla entre ambos grupos y decide unirse. Ellie la acompaña y ambas conocen a Marlene. En el juego es en esta escena en la que se ella le revela a Ellie que conoce a su madre y además le da el cuchillo (similar a lo que vimos en el capítulo 1 del show).

Eventualmente Riley consigue unirse a las luciérnagas, pero (en secreto) mantiene su amistad con Ellie. Es en una incursión a un centro comercial que por primera vez de manera abierta descubrimos que Ellie es homosexual cuando le da un beso a Riley. Por desgracia este momento sería corto, ya que un grupo de infectados las ataca mordiéndolas. Riley le propone a Ellie que ambas se disparen o que luchen contra la infección y pasen todo el tiempo que puedan juntas.

Riley luego muere (aunque no vemos cómo ocurre) y Ellie al descubrir que no está infectada acude a Marlene para que ella la ayude. Es este momento también el que alimenta la culpa de sobreviviente que hemos visto a lo largo de la serie en diferentes momentos.

Imágenes: HBO Max