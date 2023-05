¡Que la fuerza te acompañe! Así puedes obtener la skin de Anakin y Padme en Fortnite

May the 4th Be with you. Para celebrar el día más importante de mayo (no le digan a mi mamá que dije esto) Fortnite ha lanzado una nueva colaboración que traerá más del mundo de Star Wars al battle royale. En esta ocasión los jugadores podrán probar de nuevo sus habilidades con los sables de luz y también obtener skins de algunas leyendas de ese universo en una galaxia muy, muy lejana.

¿Cuándo comienza a estar disponible el nuevo contenido?

El nuevo contenido del pase de temporada, ‘Que la fuerza te acompañe’, se encuentra disponible desde este 2 de mayo, hasta el próximo 23 de mayo de 2023.

Escoge a tu mentor y aprende nuevas habilidades con la fuerza

Durante el evento los jugadores deberán tomar la decisión y apoyar un bando. Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker y Darth Maul esperan a los jugadores en la Isla en forma de holograma. Después de elegir a su maestro los jugadores recibirán un entrenamiento en el que aprenderán a manejar un sable láser y algunas habilidades nuevas de la Fuerza, como empujar, tirar o lanzar.

Dependiente del bando que escojas se determinará el color del sable de luz que recibirás: Los jugadores recibirán de Obi-Wan Kenobi un sable láser verde de Jedi Padawan, y de Anakin Skywalker uno azul. De Darth Maul, los jugadores recibirán un sable láser rojo deaprendiz Sith. Además, el entrenamiento de la Fuerza dará a los jugadores la habilidad de esprintar más rápido y hacer saltos dobles mientras tengan equipado su Sable de Luz, sin importar qué entrenador elijan.

¿Cómo obtener la skin de Anakin y Padme en Fortnite?

Los atuendos de Anakin Skywalker y Padmé Amidala estarán disponibles en la tienda de objetos. Además del estilo predeterminado, el atuendo Padmé Amidala incluye el estilo Batalla de Geonosis desgastado.

¿Cómo puedo obtener la skin de Storm Trooper?

La skin básica de Storm Trooper será entregada como recompensa gratuita por completar las misiones de la temporada.

En la tienda también encontrarás disponibles las variaciones de los Soldados de la Legión 501 y Soldado del 212.º Batallón de Ataque.

Además, si cuentas con el pase de temporada tendrás acceso a la skin de Coruscant Guard, Clon Trooper y Clon de Ahsoka.

¿Cómo obtener la skin de Darth Maul?

La skin de Darth Maul hace parte de las recompensas del pase de temporada de ‘Que la fuerza te acompañe’.