Proponen que Xbox tenga sistema de logros similar a PlayStation

La propuesta de un sistema ‘mejorado’ de recompensas por jugar, daría medallas a los jugadores dependiendo del logro conseguido. Similar a los trofeos de PlayStation, funcionarían con objetivos como ejecutar un número de títulos de Xbox Game Pass.

Anualmente Microsoft organiza su Hackathon, en el que todos los empleados pueden participar diseñando y desarrollando un prototipo de una idea innovadora relacionada con las múltiples ramas de la compañía. En la reciente edición de 2022 se han presentado más de 10 mil inventos desarrollados por más de 68 mil trabajadores asistentes. El proyecto ganador ha sido una aplicación para ayudar a seres queridos a distancia.

Exclusive: This awesome Microsoft Hackathon 2022 project imagines what Xbox achievements would look like with PlayStation-like trophies, called medals.

