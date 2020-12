Premios ENTER.CO – El mejor videojuego de 2020

Recuerden que ustedes también tienen voz en los premios ENTER.CO así que recuerden votar por su nominado a mejor videojuego de 2020.

Si hubo un año para valorar los videojuegos se trató de 2020. Con la cuarentena pocos hobbys resultaban más perfectos que aquellos podíamos hacer con una consola o un PC. Las historias, experiencias, retos y desafíos que trajeron estos títulos no son menores. Si algo, nos hicieron apreciar la oportunidad de escapar o relajarlos que nos ofrecen. También vimos a estos juegos llegar de todos lados: equipos de tres personas, estudios independientes o desarrolladores demostrando porque son reconocidos como lo mejor de lo mejor.

Por eso, esta lista no solo compuesta por los juegos ‘perfectos’ en términos visuales o de mecánicas. También nos pareció importante reconocer a aquellos que no fueron títulos AAA pero que de igual manera consiguieron crear un impacto en la manera en la que jugamos este año . El nominado a mejor videojuego de 2020 también puede ser uno móvil, si causó e mismo impacto que uno de última generación.

Como siempre, recuerden que ustedes también tienen voz en los premios ENTER.CO así que recuerden votar por su nominado a mejor videojuego de 2020 en este enlace.

‘Hades’

Historia, mecánicas, arte, música. ‘Hades’ lo tiene y hace todo bien. Hay algo maravilloso en jugar ‘Hades’ por primera vez e ir descubriendo cada pequeño detalle que hace de este título una máquina en la que cada pieza funciona con absoluta armonía. Para empezar está el hecho de que se trata de un Dungeon Crawler que aproveche la idea de ‘morir’ de manera frecuente y la acople de manera tan sólida en su historia. Pero luego está el hecho de que logre combinar estos intentos de escape con una historia que, de manera honesta, atrapa y funciona a la perfección. ‘Hades’ es un viaje lleno de sorpresas y la maravilla no solo de encontrar una combinación de bendiciones y armas, sino de conversaciones e interacciones. Es un juego que resulta perfecto, en el sentido de que todas sus partes funcionan en relación a las otras. Es el Dios de los videojuegos Indie en el panteón de los lanzamientos de 2020.

‘Animal Crossing: New Horizons’

‘The Last of Us: Part 2’

En un año en el que no pudimos salir, este juego nos dio una isla entera. Es posible que si ‘Animal Crossing: New Horizons’ hubiera salido en cualquier otro momento, el juego no habría tenido tanto alcance o quizás no hubiéramos apreciado más algunas de sus cualidades. Pero lo cierto es que este juego fue el jardín Zen de muchas personas en un año cargado de estrés y preocupaciones. ‘Animal Crossing: New Horizons’ no es un título que revoluciones la fórmula, incluso dentro de su franquicia. Pero lo que hace (y lo que permite hacer) lo convierten en el mejor juego que pudimos recibir en 2020. El ambiente relajado de la isla en la que millones construimos nuestra comunidad, el que se creara un ‘Ebay’ para vender cosas; ver a personalidades como Elijah Wood, Maisie Williams, Brie Larson o Danny Trejo (Machete) disfrutar con nosotros del placer calmante de este juego… es una de esas cosas positivas que nos deja 2020.

‘Among Us’

Seguramente habrá polémica por este juego. Pero incluso con las críticas (que no son pocas) es imposible negar el valor en términos de calidad, historio y juego que ofreció uno de los títulos más esperados de 2020. Los fans más tradicionales argumentarán que hubo una suerte de traición en las expectativas por parte de Naughty Dog. Que ciertas estrategias o ‘mentiras’ en el camino hacen de este uno de los peores títulos del año. Pero estos argumentos olvidan el hecho de que, incluso si aceptamos estos sentimientos como ciertos, ‘The Last of Us: Part 2’ sigue siendo un título maravilloso que es capaz de despertar sentimiento de ansiedad, tristeza o nostalgia de una manera única. También nos aventuraremos a decir que, pese a todas las críticas, el arco de Abby (y la actuación que le mereció a Laura Bailey su premio en los Game Awards) son parte de lo que hace de este viaje un relato capaz de crear estos momentos que se cruzan entre lo violento y lo bello. ‘The Last of Us: Parte 2’ puede no ser considerado una joya como su precuela, pero sin duda es un muy buen juego.

Es posible que ‘Among Us’ no esté en la misma liga de juegos. Al menos no si consideramos apartado gráfico o contenido. Algunos también argumentarán que realmente no se trata de un juego de 2020, sino de 2018. Pero este fue el año de ‘Among Us’. Un día, sin previo aviso, invadió Twitch, las salas de Discord, las recomendaciones de YouTube y prácticamente cada rincón de Internet. Y, de nuevo, es posible que esto no hubiera ocurrido de no ser porque estamos en el año en el que jugar dentro de un mismo espacio con amigos y familia no está recomendado. ‘Among Us’ trajo de regreso las reuniones de amigos al ofrecer una opción gratis para poder disfrutar de un juego que trae los elementos sociales de las reuniones. Es un concepto bastante sencillo, pero que funciona a la maravilla y que al día de hoy ha conseguido una base de jugadores que con dificultad decaerá en los años próximos. ‘Among Us’ sirvió para hablar de las votaciones en los Estados Unidos, para reír con los amigos que no vemos hace años o simplemente para descubrir quién es el mejor mentiroso entre nuestros conocidos. Este no sería el mismo año sin él, por lo que se merece su nominación como mejor videojuego de 2020.

‘Ghost of Tsushima’

El mejor videojuego del 2020 tipo ‘Assassins Creed’ no fue Vallhala, sino ‘Ghost of Tsushima’. Sucker Punch tenía el reto de cerrar el ciclo de exclusivos de la PS4 y, podemos decir, lo hizo con la técnica de un Samurai. Aunque la experiencia puede ser comparada con otros juegos de aventura de mundo abierto, lo cierto es que ‘Ghost of Tsushima’ busco adaptar sus mecánicas a la temática de la lucha samurái de manera que se sintiera como una experiencia más conectada con su historia. El combate es una de las mejores partes de este título que consiguió crear (mucho mejor de lo que lo hizo Ubisoft con ‘Vallhala’) ese balance entre combate cuerpo a cuerpo con duelos samurái o las técnicas del asesino que se esconde en las sombras o ataca desde los lejos. Esto por no mencionar lo bello de sus paisajes, vestimentas o la banda sonora que nos acompaña en este viaje de dualidad y honor.

Imágenes: montaje ENTER.CO