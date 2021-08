‘Pokémon Go’ se rehúsa a escuchar a sus jugadores… con el riesgo de perderlos

Niantic y Pokémon Go están pasando un mal momento. Y la razón es sencilla: no han escuchado las quejas de sus jugadores por los cambios en medio de la variante Delta de COVID-19.

Algo de contexto. Cuando inició la Pandemia, Niantic (el desarrollador de Pokémon Go) tomó la decisión de hacer cambios de manera que sus jugadores pudieran disfrutar el juego desde cada. Estas modificaciones incrementaron el número de pokémones salvajes que aparecían, redujo el rango necesario para tomar recompensas de pokeparadas, amplificó el tiempo de los inciensos, por solo mencionar algunas de las actuaciones que hicieron viables el jugar la app durante la cuarentena.

Pero recientemente Niantic anunció que removería algunas de esas funciones, iniciando en países como Nueva Zelanda y los Estados Unidos. Los jugadores, por supuesto, no están muy contentos con esta situación. De hecho, el problema ha llegado a un punto en el que muchos de sus influenciadores y creadores de contenido más importantes han amenazado con abandonar el juego por completo.

Niantic está removiendo algunos de los cambios que hizo para poder jugar desde casa, al mismo tiempo que está integrando nuevas funciones que incentivan a las personas a salir y explorar, como por ejemplo 10% más de experiencia al encontrar una pokeparada que no se ha visitado nunca.

De acuerdo con Niantic, su propósito es volver a las raíces originales del juego, buscando que sus jugadores salgan al mundo real.

Hay varias razones por las que los cambios más recientes han probado ser polémicas entre los jugadores de ‘Pokémon Go’. La primera está en un segundo pico de contagios en diferentes países, cortesía de la variante Delta del COVID-19. A esto suma el hecho de que, aunque muchas actividades al aire libre ahora están permitidas, todavía se suele recomendar a las personas el evitar aquellas en las que la exposición sea alta.

Un segundo punto por el que muchos de sus jugadores no están de acuerdo con la decisión es accesibilidad. Los cambios más recientes de ‘Pokémon Go’ han permitido que muchas más personas puedan jugar, en especial aquellas que tienen alguna discapacidad, que viven en zonas en las que salir puede ser peligrosos o que no cuentan con la disponibilidad para ‘salir a explorar.

¡Por el contrario! ‘Pokémon Go’ tuvo uno de los años más lucrativos en su historia. Esto es porque las políticas probaron ser muy populares con los jugadores regulares, que encontraron la oportunidad perfecta para cazar pokémones raros desde sus casas. Pero también entre nuevas personas que precisamente podían disfrutar del juego gracias a sus nuevas políticas.

La mayoría de ellos ven los cambios como ajustes de calidad de vida que debieron ser implementados muchos años atrás. Quizás más diciente de la situación actual es que algunos de los influenciadores del juego han anunciado su intención de hacer boicot al título al no invertir dinero o cubrir algunos de sus próximos eventos.

My opinion on the Pokéstop radius hasn’t changed. It was a clear quality of life change that was only fully realised because of a (ongoing) pandemic. It has provided accessibility to disabled players, safety to all players, and NEVER affected our enjoyment of exploration. https://t.co/DK1VWkw0ga

I love #PokemonGO, I truly do.

I just can’t accept how Niantic’s running things currently.

I’m giving them until the end of this month to sort this out or I’m quitting Pokémon GO permanently.

I’m tired of the community not being heard, you guys deserve better. https://t.co/eqeSCsOpy4

— REVERSAL – Pokémon GO (@REVERSALxPoGO) August 1, 2021