¡Para que te programes! Este es el cronograma del Summer Game Fest

E3 está muerto (quizás de manera permanente), pero eso no significa que en junio no haya un evento de anuncios para los amantes de los videojuegos. El Summer Game Fest está a la vuelta de la esquina y promete ser el mejor reemplazo para E3 que necesitamos… al menos en este lado del hemisferio donde vemos la mayoría de anuncios desde lejos.

¿Qué es el Summer Game Fest?

De manera sencilla, es un evento que está pensado para ser transmitido en vivo a través de diferentes días y que surgió precisamente después de la cancelación de E3 durante la pandemia en 2020.

La edición de este año es un poco diferente, porque después de la cancelación formal de E3 el Summer Game Fest ha tomado su lugar, principalmente por la decisión de Xbox y Ubisoft de utilizar los livestream como la plataforma para realizar sus anuncios.

No Nintendo Direct ni tampoco anuncios de PlayStation

Y para que no te quemes buscando: no hay evento de Sony o Nintendo durante el Summer Game Fest

En el caso de Sony, la compañía lleva años realizando su evento por separado y tan solo hace unas semanas tuvimos su PlayStation Showcase, así que no tiene mucho sentido que presente otra media hora de tráileres con juegos que también llegarán a Xbox o una consola que parece portátil, pero no lo es.

Tampoco hay Nintendo Direct, que era otra de las tradiciones del Publisher japonés en E3. No hay confirmación de cuándo tendremos la próxima tanda de presentaciones de Nintendo, pero la compañía abandonó E3 2023 asegurando que no tenía anuncios alineados con junio, así que no deberíamos esperar alguna transmisión hasta el próximo mes (siendo optimistas).

Este es el cronograma del Summer Game Fest

A continuación, les compartimos el Calendario del Summer Game Fest 2023, con fechas para Colombia, México y Argentina.

Miércoles 7 de junio: Guerrilla Collective – 10:00 AM México, 11:00 AM Colombia y 01:00 PM Argentina.

Jueves 8 de junio: Summer Game Fest 2023 Opening Showcase – 01:00PM México, 02:00PM Colombia y 04:00PM Argentina

Jueves 8 de junio: Devolver Digital – 4:00 PM México, 5:00 PM Colombia y 7:000 PM Argentina.

Viernes 9 de junio: Access-Ability Summer Showcase – 9:00 AM México, 10:00 AM Colombia y 12:00 PM Argentina.

Viernes 9 de junio: Tribeca Games Spotlight– 1:00 PM México, 2:00 PM Colombia y 4:00 PM Argentina.

Sabado 10 de junio: Future of Play Direct– 9:00 AM México, 10:00 AM Colombia y 12:00 PM Argentina.

Sabado 10 de junio: Wholesome Games 2023– 10:00 AM México, 11:00 AM Colombia y 1:00 PM Argentina.

Sabado 10 de junio: Future Games Show – 11:00 AM México, 12:00 PM Colombia y 3:00 PM Argentina.

Domingo 11 de junio: Xbox Games Showcase & Starfield Direct– 11:00 AM México, 12:00 PM Colombia y 3:00 PM Argentina.

Domingo 11 de junio: PC Gaming Show– 02:00 PM México, 03:00 PM Colombia y 5:00 PM Argentina.

Lunes 12 de junio: Ubisoft Forward– 11:00 AM México, 12:00 PM Colombia y 2:00 PM Argentina.

Martes 13 de junio: Xbox Games Showcase Extended– 11:00 AM México, 12:00 PM Colombia y 2:00 PM Argentina.

