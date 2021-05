No, Sony no está trabajando en una película de ‘God of War’

Muchos reportes apuntan a el interés de Sony de llevar muchos de sus títulos de la PlayStation a la pantalla grande y chica. Algunos de los proyectos en camino son la película de Uncharted, así como la serie para HBO de The Last of Us. Con estos movimientos algunos rumores surgieron sobre una posible película enfocada en ‘God of War’ y, por supuesto, su protagonista Kratos.

Sin embargo, The New York Times compartió el fragmento de una entrevista en la que un vocero de Sony respondió a estos rumores de una posible película de ‘God of War’. Por desgracia, y para decepción de muchos fans, la compañía no tiene en estos momentos ninguna producción que busque adaptar el juego o a alguno de sus personajes. “Contrario a la especulación una (película) que no está en desarrollo, hay al menos no por ahora, de acuerdo con el vocero de Sony: God of War’.

Es extraño que Sony no quiera realizar una adaptación de ‘God of War’. Si algo, la franquicia suena como una de las adaptaciones más lógicas. Su historia no solo cuenta con suficientes elementos para poder crear una adaptación, sino que además es una de las propiedades originales más populares de la PlayStation. Una película también podría impulsar las ventas de ‘God of War: Ragnarok’ (no que lo necesite, considerando que es uno de los títulos más esperados de la próxima generación de consolas).

No es precisamente que Sony no tenga adaptaciones en camino. Ya mencionamos antes la película de ‘Uncharted’ protagonizada por Tom Holland, así como la serie de HBO protagonizada por Pedro Pascal. Pero además de esto la plataforma tiene, al menos, otras ocho adaptaciones de sus videojuegos en camino. Estos títulos no han sido confirmados, pero es seguro que antes de que 2021 termine deberíamos tener nuevos detalles sobre estas historias pendientes de explorar.

Imágenes: PlayStation