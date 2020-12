No se invirtió suficiente en ‘Cyberpunk 2077’  para PS4 o Xbox One

En una llamada CD Projekt, desarrollador de ‘The Witcher’ y ‘Cyberpunk 2077’ admitió que invirtió suficiente tiempo en la versión del juego para la generación anterior de consolas. La conversación se dio en una conferencia, de la cual tenemos el manuscrito. Al responder una pregunta sobre la razón por la que las versiones para PS4 y Xbox One presentan tantos problemas Michat Nowanoski, miembro del comité responsable de la salida del juego, respondió:

“Definitivamente no pasamos suficiente tiempo mirando eso. No diría que sentimos ninguna presión externa o interna para lanzar en la fecha que no sea la presión normal, que es típica de cualquier lanzamiento. Entonces esa no fue la causa. En términos del proceso de certificación y los terceros, esto definitivamente está de nuestro lado. Solo puedo asumir que confiaron en que arreglaríamos las cosas cuando el juego saliera, y eso, obviamente, no funcionó.

Una aclaración importante que el equipo hace es que los jugadores no deberían esperar muchas mejoras visuales o de rendimiento en las versiones de PS4 o de Xbox One. CD Projekt está enfocado en solucionar los problemas de errores o mal funcionamientos del juego, pero han aclarado que visualmente no es mucho lo que puedan prometer.

“En enero y febrero, verá mejoras más importantes, que hemos dicho ya. También hemos dicho que si tu expectativa es que el juego sea igual a, digamos, la nueva generación de consolas o PC en términos de rendimiento, eso definitivamente no va a suceder. Habiendo dicho eso, no esto afirmando que va a ser un mal juego, pero si tienes expectativas con respecto a, digamos, imágenes u otros ángulos de rendimiento entonces estamos declarando abiertamente que no va a ser el caso. Será un buen juego, jugable, estable, sin fallos”.

Para muchos se trata de un elemento muy importante antes de considerar su compra. Algunos decidieron confirmar la compra de ‘Cyberpunk 2077’ después de leer las reseñas positivas de la mayoría de medios, así como el material liberado. Sin embargo, a ningún medio se le entregó una versión para la anterior generación de consolas, lo que puede ser considerado como una estrategia para engañar a sus jugadores sin tener una opinión completa del juego o de cómo se ve y desempeña en la generación anterior.

CD Projekt también afirmó esta semana que los jugadores podrían solicitar un rembolso de ‘Cyberpunk 2077’ en caso de que no se sientan satisfechos con el juego. Sin embargo, el manuscrito aclara que el desarrollador no tiene ningún acuerdo especial con Sony o Microsoft para solicitar la devolución de estos juegos. “Cualquiera que haya comprado un título en de manera digital en PlayStation o Microsoft puede solicitar un reembolso y, si se realiza dentro de ciertos límites, generalmente relacionados con el tiempo, uso y así sucesivamente, puede solicitar ese reembolso. Nuestro procedimiento aquí con Microsoft y Sony no es diferente que con cualquier otro título lanzado en cualquiera de estas plataformas”.

Imágenes: CD Projekt