Esto dice la crítica de ‘Cyberpunk 2077’

Uno de los juegos más esperados del año está aquí. ‘Cyberpunk 2077’ lleva prometiendo a los videojugadores una experiencia inversiva, en extremo personalizable, con la libertad que se espera sobre un juego de este tipo y una experiencia gráfica de última generación. Por supuesto, los fans eternos de la franquicia tienen desde hace meses comprados el título. Pero también podemos suponer que hay algunos que están esperando las primeras críticas para ver si vale la pena invertir en él como su regalo de navidad.

En ENTER.CO hemos recuperado las primeras evaluaciones de ‘Cyberpunk 2077’ para darte una idea general de qué está diciendo la crítica del juego más reciente de CD Projekt Red.

La reseña no comienza suave con los elogios, al afirmar que ‘Cyberpunk 2077’ es el juego de mundo abierto más inmersivo hasta la fecha. La evaluación destaca como Night City (la ciudad donde toma lugar el juego) está llena de vida y posibilidad (además de ser absolutamente preciosa). De hecho, la persona a cargo de la reseña asegura que el nivel de detalle casi que obliga a no utilizar el viaje rápido, por el miedo a irrespetar el trabajo de CD Projekt Red. ¿La única queja que tienen? Al parecer es mucho más corto de lo esperado. Por supuesto, con esto se refiere únicamente a su campaña. El título más que compensa lo corto de su historia principal con contenido adicional.

“‘Cyberpunk 2077’ es un modelo de juegos de mundo abierto, que ofrece el tipo de libertad para explorar y definir a tu personaje que proporciona un nuevo pináculo para el género. Toma todo lo que celebramos sobre los juegos de mundo abierto y aprende de ello, implementando las mejores variaciones de su clase en un mundo tan denso y detallado. Agrega a esto el nivel humano de reactividad y profundidad emocional que aporta a su narrativa, y todo se combina para la experiencia más espectacular. Haz un viaje a Night City de inmediato”.

Una porción generosa de la evaluación de IGN está dedicada a explorar las opciones que ofrece ‘Cyberpunk 2077’. La principal razón por la que el juego es tan especial, de acuerdo con la reseña, está en la manera en la que están construidas las misiones secundarias alrededor de la campaña. Es una cantidad de contenido masiva, pero completamente opcional. Más importante, estas acciones que realizas tienen un impacto real en el mundo de Night City en vez de solo ser relleno para los complecionistas. Por supuesto, se trata de un juego que visualmente parece merecer todo el tiempo que tomó llevarlo a cabo. La reseña nos habla de rascacielos y estructuras futuristas, hasta detalles como la publicidad holográfica que veras mientras que atraviesas la ciudad. Nuevamente, el viaje rápido es una opción, pero perderse esta vista no parece ameritarlo. Ten cuidado con los bugs, visuales y de gameplay, al menos en la versión de PC.

“Cyberpunk 2077 te lleva a su hermoso y deslumbrantemente denso paisaje urbano con pocas restricciones. Ofrece una asombrosa cantidad de opciones sobre cómo construir tu personaje, abordar misiones y enfrentarte a enemigos, y tus decisiones pueden tener un impacto tangible y natural tanto en el mundo que te rodea como en las historias de las personas que lo habitan. Esas historias pueden ser emocionales, divertidas, oscuras, emocionantes y, a veces, todas esas cosas a la vez… Es una lástima que los errores frustrantemente frecuentes puedan ocasionalmente acabar con un estado de ánimo que de otro modo sería bueno, pero el diseño impresionantemente flexible de Cyberpunk 2077 lo convierte en /un juego de rol realmente extraordinario”.

PC Gamer es mucho menos amable con ‘Cyber Punk 2077’, al menos en comparación con todos los demás portales que reseñan el juego. Los elementos en común están en los elogios. El portal, de nuevo, menciona la maravilla que es Night City en su estética e historia. Los pequeños detalles como las voces, los carros voladores o el hecho de que en cada esquina parecen haber una nueva opción de contenido por descubrir. Sin embargo, PC Gamer advierte que esta maravilla tecnológica está plagada de bugs (la reseña comienza mencionando uno en el que las notificaciones permanecen activas. De manera curiosa, no es la única crítica en esta reseña. El portal agradece la historia de ‘Cyber Punk 2077’ que no es tan sencilla como “capitalismo malo”, sino que centra en motivaciones humana, sin embargo Johnny Sliverhand (el personaje interpretado por Keanu Reeves) no resulta ser la joya que muchos esperan, sino que su interpretación es un poco menos consistente.

“’Cyberpunk 2077’ es un juego sobre relaciones cercanas, o si estás interpretando a un tipo de corazón más frío, viendo cómo es la vida en la cima sin ellos. Lo encontré conmovedor y reconfortante en los momentos finales, incluso ante una muerte casi segura y una implacable avalancha de errores. Sin embargo, supongo que es una línea temática adecuada: Cyberpunk 2077 es un juego sobre V que se deshace por las costuras, en una ciudad que se deshace por las costuras, en un juego que se deshace por las costuras. Sugerimos probarlo en unos meses”.

De nuevo, la evaluación advierte que los errores visuales son la orden del día, aunque también añade un problema a la lista: el manejo de armas también tiene problemas que varias de la manera en la que funciona a (otra vez) problemas técnicos. Dicho esto, se trata de un elemento que lastima pero no hiere de gravedad la experiencia que busca ofrecer. Visualmente recibimos los mismos elogios que hemos visto en todos lados: el nivel de detalle ofrece una ciudad para perderse, pero además está el manejo de los sonidos (ondas de radio, conversaciones, canciones (incluso aquellos para no violar los derechos de autor.

“’Cyberpunk 2077’ es oscuro y perturbador a veces (espantosamente), pero la mayor parte de su contenido es fascinante y está cargado de profundidad a través de los diversos sistemas y tradiciones de los juegos de rol. Disfruté muchísimo mí tiempo en Night City, y Johnny Silverhand es un gran socio para ver los lugares de interés. ‘Cyberpunk 2077’ no se excede en su bienvenida con su historia de ruta crítica e invita a los jugadores a conectarse y quedarse durante cientos de horas de contenido único si así lo desean. No me impresionó como ‘The Witcher 3: Wild Hunt’, pero sigue siendo una gran apertura para lo que, con suerte, será una nueva serie.

Las 5 cosas que nos quedan de las críticas de ‘Cyberpunk 2077’

Con 44 reseñas, la media de calificaciones de ‘Cyberpunk 2077’ es de 91. Lo cual coincide con el porcentaje que obtuvimos de las cuatro reseñas destacadas. Cabe mencionar que todas las evaluaciones hablan de la versión de PC, así que sugerimos que solo las tomes como una muestra de esta experiencia, pues es casi seguro que en consola algunas de las fallas o virtudes pueden no ser tan claras.

Estas son las 5 nos quedan de las críticas de ‘Cyberpunk 2077’:

Tenemos un problema de errores gráficos y visuales. Quizás valga la pena esperar un par de meses después de su lanzamiento.

Su campaña es más corta de lo que muchos pueden esperar, en especial al compararla a juegos como ‘The Witcher’.

Gráficamente es espectacular. El nivel de detalle está a la altura de lo que estábamos esperando.

Su historia es bastante sólida, escapando de los lugares comunes y permitiendo una historia humana en vez de una crítica vacía al capitalismo.

Viajar rápido en Night City es casi un pecado capital.

Imágenes: CD Projekt Red.