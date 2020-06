Netflix tendrá un anime de ‘Cyberpunk 2077’

‘Cyberpunk 2077’ ya tiene muchas razones para emocionar a los fans. Es uno de los juegos más esperados del año y una propuesta que, por lo que sabemos, tiene unas dimensiones extremadamente ambiciosas. Así que no es que necesitemos razones extra para estar emocionados por la franquicia. Pero durante la presentación de hoy de ‘Cyberpunk 2077’, en la que se compartió gameplay del juego, se reveló otro proyecto adicional: un anime para Netflix.

Con el nombre de ‘Cyberpunk Edge Runners’, el proyecto será producido por el legendario estudio de anime Trigger (‘Kill la Kill’, ‘Tengen Toppa Gurren-Lagann’ o ‘Little Witch Academia’).

En el video de presentación del proyecto no se indicó una fecha para su emisión, pero se espera que llegue a la plataforma de streaming en 2022. Tampoco se mostró algo del estilo de animación que podemos esperar de él. Sí se aclaró que, aunque el escenario será el mismo que en ‘Cyberpunk 2077’, la trama y personajes serán completamente originales. También se reveló, a través de un comunicado de prensa, que la historia “estará centrada en un niño sin hogar tratando de sobrevivir en la ciudad del futuro”. El anime tendrá un total de 10 episodios.

«Siempre me ha encantado el cyberpunk como género, pero siempre me ha resultado difícil crearlo como una obra original», dijo Hiroyuki Imaishi, que dirigirá el anime y tiene experiencia en este campo ocupando el mismo rol en, las antes mencionadas, ‘Kill la Kill’y ‘Tengen Toppa Gurren-Lagann junto con otro centenar de producciones en las que ha trabajado como animador o creador de los storyboard. «Por eso estoy muy emocionado de trabajar con CD Projekt Red en este proyecto. No será fácil complacer a los fanáticos de los juegos y el anime, pero me encantan los desafíos».

El lanzamiento de ‘Cyberpunk 2077’ fue aplazado recientemente, con su nueva fecha de salida para noviembre 19 de este año. El juego estará disponible para PC, Xbox One y PS4, pero el desarrollador también anunció que los jugadores contarán con la opción de disfrutar el juego en sus versiones para PS5 y Xbox series X de manera gratuita.

Imágenes: capturas de pantalla