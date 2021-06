No, el nombre de ‘God of War 2’ no ha sido filtrado.

Uno de los juegos más esperados de la PS5 es la secuela de ‘God of War’. La nueva entrada en la franquicia fue universalmente alabada. Más importante, su conclusión reveló que Atreus no era nadie más que el dios Loki, preparando el terreno para el final de los dioses nórdicos. También nos mostró que es posible Kratos finalmente muera, quizás en este enfrentamiento contra Odin y compañía.

Sin Sony participando en E3 2021 es más que seguro que no recibiremos noticias sobre la secuela de ‘God of War’. Lo último que supimos fue cortesía a un teaser que finalizaba con la expresión ‘Ragnarok se acerca’. Por esta razón, el nombre temporal que muchos utilizaron para referirse al segundo juego fue ‘God of War: Ragnarok’. Ahora parece que este nombre ha sido confirmado, de manera accidental, por PlayStation.

La fuente es un documento directamente de la división de juegos de Sony. Los documentos contienen las portadas de algunos de los juegos presentes y futuros para la PlayStation. En la presentación se encuentra el logo de ‘God of War: Ragnarok’ que incluye un logo con este nombre.

Ahora, pronto se descubrió que el presunto en realidad había sido creado por el artista Mike LeMieux como una idea de cómo se vería. Es decir que, lo más probable, es que para la presentación Sony haya buscado imágenes de su propio juego en Google y haya puesto esta portada. Esta última teoría, precisamente, deja abierta la posibilidad de que en efecto el juego se llame ‘God of War: Ragnarok’, razón por la que seguramente algún empleado de Sony buscó una imagen con el mismo nombre y se encontró con esta portad falsa.

Wait hold up Logo from IR presentation vs. Google search for God of War Ragnarok (via @Than_Kyou) pic.twitter.com/zkAfKXkQKe — Imran Khan (@imranzomg) May 26, 2021

De nuevo, por ahora no contamos con muchos detalles sobre la secuela del juego. Santa Mónica Studio ha permanecido en silencio sobre qué podemos o debemos esperar de la secuela. La única señal que tenemos de que el estudio al menos está consciente de los eventos más recientes es un trino sin texto de Cory Barlo, director de ‘God of War’, compartiendo la imagen icónica de Picard, quizás reaccionando a la idea de que el nombre del juego se haya filtrado de la manera más irónica y ridícula posible.

Imágenes: Santa Mónica Studio