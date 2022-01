No, Call of Duty no se irá de la PlayStation (por ahora)

Mientras que los fans de Xbox están celebrando la llegada de más juegos a Game Pass, los de Call of Duty se han estado mordiendo las uñas ante la posibilidad de que el juego abandone para siempre la PlayStation. Sin embargo, tenemos buenas noticias que terminarán la ansiedad: COD no abandonará la PlayStation (por ahora).

A través de su cuenta oficial en Twitter Phill Spencer, presidente de Xbox Gaming, aseguró que parte de las conversaciones sobre el manejo de la franquicia incluyeron conversaciones con Sony. Parte de estas charlas estuvo en qué hacer con los títulos compartidos, como COD

Had good calls this week with leaders at Sony. I confirmed our intent to honor all existing agreements upon acquisition of Activision Blizzard and our desire to keep Call of Duty on PlayStation. Sony is an important part of our industry, and we value our relationship.

— Phil Spencer (@XboxP3) January 20, 2022