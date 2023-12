Naughty Dog está trabajando en dos nuevos videojuegos, que no están relacionados con ‘The Last of Us’

Aunque ‘The Last of Us’ está en un nuevo pico de popularidad, producto de la serie de HBO Max, Naughty Dog no parece tener como prioridad trabajar en otro juego de la franquicia. En vez de esto la compañía ha anunciado que está trabajando en dos ‘nuevas experiencias de un solo jugador’.

La noticia llegó a través de un artículo en el blog oficial del desarrollador, en el que anunciaron la cancelación del juego ‘multijugador’ de ‘The Last of Us’. De acuerdo a la compañía uno de los motivos más importantes está en que estar trabajando en al menos dos “completamente nuevos y ambiciosos juegos de una sola persona”. La compañía no entró en detalle sobre estos títulos, pero prometió compartid nuevos detalles cuando tengan más certeza de qué es lo que viene.

¿Qué pasó con el juego multijugador de ‘The Last of Us’?

El anuncio de dos nuevos proyectos del desarrollador parece ser la manera de justificar la cancelación del proyecto, no necesariamente una oportunidad para abrirse sobre sus planes o juegos a futuro. Para ser justos, la cancelación de la experiencia online era algo que se podía ver de lejos. La ausencia de nuevas actualizaciones del proyecto ya pavimentaba el camino a su cancelación, en especial al mirar el desempeño que han tenido muchos spinoff de multijugador en otras franquicias. No solo esto, sino que el título originalmente estaba planeado para presentar su primer gameplay o tráiler en 2023… algo que finalmente nunca ocurrió.

“El equipo multijugador ha estado en la preproducción de este juego desde que estábamos trabajando en ‘The Last of Us Part II’: creando una experiencia que sentimos que era única y que tenía un potencial tremendo. A medida que el equipo multijugador creó su concepto para ‘The Last of Us Online’ durante este tiempo, su visión cristalizó, la jugabilidad se volvió más refinada y satisfactoria, y estábamos entusiasmados con la dirección en la que nos dirigíamos”, comienza el artículo de Naughty Dog, presentando un vistazo interno a los primeros días de producción del videojuego.

“Al alcanzar la plena producción, quedó claro el enorme alcance de nuestra ambición. Para lanzar y respaldar The Last of Us Online, tendríamos que dedicar todos los recursos de nuestro estudio a respaldar el contenido posterior al lanzamiento durante los próximos años, lo que afectaría gravemente el desarrollo de futuros juegos para un solo jugador. Entonces, teníamos dos caminos por delante: convertirnos en un estudio de juegos exclusivamente de servicio en vivo o continuar enfocándonos en los juegos narrativos para un jugador que han definido la herencia de Naughty Dog”.

Por ahora no hay ninguna confirmación sobre los tiempos de salida de los nuevos juegos de Naughty Dog. Lo que sí nos confirma la publicación es que no deberíamos esperar un ‘The Last of Us: Part 3’ en el futuro cercano, considerando que en estos momentos hay dos proyectos en el tintero y ninguno de los dos está relacionado con la franquicia.

Imágenes: Naughty Dog