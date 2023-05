Mortal Kombat 12 podría reiniciar la línea de tiempo de la franquicia

Mortal Kombat 12 fue anunciado de la manera más extraña posible, pero ya sabemos que un nuevo juego de la franquicia está en camino y que Warner tiene la intención de lanzarlo en 2023. Dicho esto, porque el videojuego fue presentado a través de una diapositiva y no con un teaser, no teníamos nada más que su confirmación de su existencia hasta esta semana.

Pero este lunes, 2 de mayo, la cuenta oficial en Twitter de Mortal Kombat publicó un video en el que agradeció a los fans su apoyo en los 30 años de existencia de la franquicia. El clip está compuesto principalmente por mensajes de los desarrolladores que han trabajo en algunos de los juegos más icónicos de Mortal Kombat, pero termina con un mensaje a futuro que podemos interpretar como el teaser del próximo juego y, más importante, parece indicar que Mortal Kombat 12 reiniciaría la historia de sus juegos.

Nothing but appreciation for our fans over the past 30 Years. We’re just getting started… pic.twitter.com/i8LzbGfISf

— Mortal Kombat 30 (@MortalKombat) May 1, 2023