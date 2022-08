¡Malas noticias! El precio de la PS5 subirá de manera global

Si antes creías que conseguir una PlayStation 5 (PS5) era complicado… tenemos malas noticias: la consola más reciente de PlayStation subirá su precio de manera significativa a nivel mundial.

El anuncio fue realizado a través de una publicación en el blog de PlayStation, en el que la compañía anunció el incremento del precio base de sus consolas. De acuerdo con Sony, el motivo por el que el aumento se realiza es para ajustarse a los cambios económicos en el mundo y la inflación global que se está experimentando. En este caso la decisión de la compañía fue el realizar este ajuste de los precios buscando que sean los jugadores quienes compensen este desajuste.

Vale mencionar que, aunque el ajuste no menciona directamente los precios de Latinoamérica, un añadido al final del blog aclara que mercados como Latam también podrían terminar siendo afectados por el incremento de precios.

El ajuste por región será el siguiente:

Europa

PS5 con unidad de disco Ultra HD Blu-ray– €549.99

PS5 Digital Edition – €449.99

UK

– PS5 con unidad de disco Ultra HD Blu-ray – £479.99

– PS5 Digital Edition – £389.99

Japón

– PS5 con unidad de disco Ultra HD Blu-ray – ¥60,478 yen

– PS5 Digital Edition – ¥49,478 yen (including tax)

China

– PS5 con unidad de disco Ultra HD Blu-ray – ¥4,299 yuan

– PS5 Digital Edition – ¥3,499 yuan

Australia

– PS5 con unidad de disco Ultra HD Blu-ray – AUD $799.95

– PS5 Digital Edition – AUD $649.95

México

– PS5 con unidad de disco Ultra HD Blu-ray – MXN $14,999

– PS5 Digital Edition – MXN $12,499

Canadá

– PS5 con unidad de disco Ultra HD Blu-ray – CAD $649.99

– PS5 Digital Edition – CAD $519.99

Daniel Ahmad, un analista del segmento de videojuegos en Twitter, comentó a través de un hilo que antes de este ajuste la PS5 Digital Edition (la versión que no cuenta con una unidad para leer discos y solo puede obtener juegos de manera digital) estaba siendo vendida sin generar ganancias, mientras que la versión estándar si estaba siendo vendida con un margen de ganancias. Los movimientos más recientes solo indican que la compañía quiere mantener ese margen de ganancias.

Ahmad, por otro lado, cree que, aunque el panorama de inflación es en efecto global, es menos probable que Xbox tome una determinación similar y también incremente el valor de sus consolas.

It’s less likely that Xbox raises its price, but can’t be ruled out entirely. Majority of Xbox sales are still in the US

That being said, the Xbox Series S continues to be Microsoft’s best move, providing a lower cost entry to «next gen gaming» vs Sony

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 25, 2022