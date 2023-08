Los fanscreen que el remake de Pokemon Black y White están cerca gracias a un tráiler

A primera vista no hubo muchas noticias en el Pokemon Presents de agosto. Pero ser un maestro Pokemon requiere de observación e instinto. Por eso muchos foros están convencidos de que hay un secreto escondido detrás del adelanto más reciente de los DLC de Pokémon Escarlata y Violeta: la revelación del remake de Pokémon Black y White.

El objetivo de todas estas teorías es la revelación de un nuevo pokémon llamado Archaludon. Esta nueva adición a la pokédex es la evolución de Duraldadon, el pokémon de tipo acero/dragón que ingresó en la octava generación de la franquicia. Sin embargo, lo que ha llamado la atención de muchos es el diseño de este pokémon que recuerda a un puente colgante… el único y más grande puente colgante de Pokémon: el Skyarrow Bridge.

En su momento la inclusión de este enorme puente fue uno de los acontecimientos más memorables de Pokémon Blanco y Negro. No solo porque en su momento para la franquicia de Pokémon fue un hito en temas de presentación (era el primer segmento del juego en jugar con perspectiva 3D), sino además porque se trata de uno de los lugares más emblemáticos de la región de Unova.

Y lo cierto es que la idea de un Pokémon con apariencia de puente colgante parece recordar demasiado al Skyarrow Bridge… lo que para muchos despierta las sospechas sobre los planes de un remake del juego en el que por primera vez apareció este lugar. No solo esto, sino que Unova es conocida como la ‘región de los puentes’ con otras maravillas como el Charizard Bridge, Tubeline Bridge y el Marvelous Bridge.

¿Hay posibilidades de un remake de Pokémon Black and White?

Sí, pero no es claro cómo llegará.

La tradición de The Pokémon Company es incluir al menos un remake en cada nueva generación de consolas que recibe un juego. Usualmente cada generación solo recibe un remake: la GBA tuvo Pokemon Green Leaf/Red Fire, la DS tuvo el remake de Pokemon Silver/Gold y luego en la 3DS recibimos Pokémon Omega Alpha / Saphire Ruby y para la 3DS tuvimos los remakes de Pokémon Perla y Ruby. Si The Pokémon Company sigue esta tradición no deberíamos esperar el regreso de otro juego de pokémon para la Nintendo Switch.

El otro elemento a considerar es la manera en la que se manejó el remake de Pokemon Diamante y Perla. A diferencia de los otros juegos, el remake no fue desarrollado directamente por The Pokémon Company, sino por ILCA y, como resultado, fue una versión mucho menos ‘moderna’ del título. Usualmente los remakes suelen llevar los juegos a los gráficos de la última generación e incluso operan con algunas de las mecánicas de la generación más reciente (por ejemplo, Omega Alpha / Saphire Ruby presentaron mega evoluciones a pesar de que no era un sistema que hiciera parte del juego original).

No solo esto, sino que la ausencia de contenido terminó por ser uno de los principales puntos de crítica del juego. Aunque los remakes de Diamante y Platino se vendieron excepcionalmente bien en Metacritic ambos juegos tienen una calificación de 73% por parte de la crítica en comparación con el 82% de Alpha Saphire. Es posible que esto implique nuevos cambios en la dirección del próximo remake… que esperamos sea el de Pokémon Black y White.

Imágenes: montaje ENTER.CO