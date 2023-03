 La lista completa de Pokémon del DLC de Pokémon Scarlet y Violet se ha filtrado

Hace menos de una semana se anunció el nuevo paquete de DLC de Pokémon Scarlet y Violet y ya tenemos la lista completa de pokémones que llegarían con las expansiones del juego, cortesía de una filtración.

Al igual que con el primer DLC de Pokémon Sword and Shield (Espada y Escudo), uno de los principales atractivos es la llegada de nuevos pokémones al juego que no solo ampliarán el catálogo de pokémones disponibles para su lado competitivo, pero que además les dará la posibilidad a los entrenadores de buscar versiones raras o de simplemente incluir a su favorito en su equipo. De hecho, el Pokemon Presents de esta semana nos entregó algunas adiciones como Milotic, Nintetails, Shiftry, Metagross, Seel y Alcremie.

Pero ahora el Dataminer @mattyoukhana_ notó que la versión más reciente del juego, que se lanzó para acompañar los bonos de compra del DLC y los nuevos raids legendarios, también eliminó las entradas ocultas de ciertos pokémones dentro del juego. Estos son pokémones que están programados para estar dentro del juego, pero que no están disponibles.

Que haya entradas ocultas y sean removidas no es necesariamente algo nuevo. Pero mattyoukhana_ también nos recordó que antes del lanzamiento de los DLC de Pokémon Espada y Escudo se removieron las entradas ocultas del juego y luego la lista completa terminó por corresponder a la de todos los pokémones que luego estarían disponibles a través del DLC de una y otra forma.

Así que, sí podemos aprender de la historia, en teoría tenemos ya la lista completa de pokémones que serán incluidos en el DLC. En total se trata de 223 nuevos pokémones. Esto significa que todavía no contaremos con un juego en el que sea posible ‘atraparlos a todos’, pero al menos es poco menos de la mitad de los 530 que no están en la versión actual de este juego.

Hay algunos comentarios que hacer sobre la lista. El primero es que en su versión actual no incluye ningún pokémon legendario. Esto es extraño porque usualmente los DLC ofrecen a los jugadores la posibilidad de atrapar a estos pokémones raros. Su ausencia puede significar que la lista está incompleta o que quizás The Pokémon Company no tiene la intención de saturar el juego con legendarios (que fue lo que vimos en las últimas temporadas competitivas de Pokémon).

El DLC también les dará a los jugadores la posibilidad de poder utilizar pokémones de Legends of Arceus como Ursaluna o Overqwil que hasta el momento no están disponibles de ninguna otra manera. Es posible que su inclusión se sincronice con el soporte para transferencias utilizando Pokémon Home, de manera que las personas puedan traer aquellos que ya tengan de este juego.

En este enlace está la lista completa de la ‘filtración’ de los pokémones que llegarían con el DLC.

El DLC de Pokémon Scarlet y Violet saldrá este en dos partes: The Hidden Treasure of Area Zero Part 1: The Teal Mask se lanzará en el tercer trimestre de 2023 y la segunda parte, The Indigo Disk, será lanzada en el último trimestre de 2023.

Imágenes: The Pokémon Company