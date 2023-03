¿Listo para planear tu estrategia? Wargroove 2 es una realidad

Uno de los mejores juegos de estrategia independientes está a punto de recibir una secuela. Chucklefish y Robotality han anunciado Wargroove 2, cuatro años después del lanzamiento del primer juego. Wargroove se considera como una secuela espiritual de ‘Advance Wars’ y se lanzó originalmente en la Nintendo Switch y también en PC, pero por ahora no se ha compartido detalles sobre si llegará a nuevas plataformas como Xbox o PlayStation.

El primer juego de Wargroove es una experiencia bastante interesante para aquellos que quieren probar su capacidad con los juegos de estrategia por turnos. Aunque el título no ofrece mucho en lo que a historia respecta, sí cuenta con un componente de estrategia bastante entretenido con mapas que ofrecen un desafío importante y una variedad de unidades para hacer cada objetivo un rompecabezas diferente.

De hecho, en estos momentos Wargroove tiene una calificación de 84%, con la mayoría de críticas elogiando los puntos que antes habíamos mencionado.

Nintendo Life, sin embargo, ha compartido algunos detalles sobre el próximo juego. Por ejemplo, la nueva entrada tendrá lugar en una región ‘tropical’ de Aurania. También contará con una historia dividida en tres arcos y con modo de contar su historia que se ha comparado a Fire: Emblem Three Houses.

“Han pasado tres años desde que la reina Mercia y sus aliados derrotaron a antiguos adversarios y devolvieron la paz a Aurania. Ahora, una ambiciosa facción extranjera está desenterrando tecnologías prohibidas que podrían tener consecuencias catastróficas para esta tierra y sus gentes. Ábrete paso a través de tres campañas que se irán entrelazando para dar lugar a una historia más grande. Solo con decisiones audaces, una gestión inteligente de los recursos y una gran pericia estratégica conseguirás reparar este reino fracturado…”

Wargroove is BACK!⚔️

We’re excited to announce we’ve teamed up with @Robotality, and #Wargroove2 is coming to PC & Switch!

🛡️All-new groove system

💥Roguelike mode

🎮Co-Op & Multiplayer locally/online

🏴‍☠️New Commanders & factions

⚔️Wishlist NOW: https://t.co/s4MUrP4a5T pic.twitter.com/kIRrPWeYFx

— Chucklefish (@ChucklefishLTD) March 8, 2023