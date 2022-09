Like a Dragon Gaiden: Todo lo que sabemos del spinoff de Yakuza

Septiembre sigue con las noticias para los amantes de los videojuegos. Como si este martes de anuncio de Nintendo y PlayStation no hubiera sido suficiente, SEGA inició la mañana de este miércoles 14 de septiembre anunciando un nuevo juego para la franquicia de Yakuza ‘Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name’. Y, a diferencia de cierta franquicia que solo nos entregó el nombre de su nuevo juego, SEGA tuvo la cortesía de entregar muchos detalles de su próximo título.

¿Cuándo llegará Like a Dragon Gaiden?

EL juego tiene planeado su lanzamiento en 2023.

¿Quién protagonizará esta entrada?

El juego estará protagonizado por Kazuma Kiryu.

¿Cómo está ubicado el juego dentro de la cronología de Yakuza?

El juego está pensado para ser un puente entre Yakuza 6 y el próximo juego ‘Like a Dragon 8’ (que también fue anunciado esta mañana). Los eventos tienen lugar al mismo tiempo que Yakuza 7 y se conectará directamente con el primer acto de Yakuza 8.

¿Estará dentro del cano de la franquicia?

Sí.

¿Para qué consolas llegará?

El juego estará disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y Steam.

¿Qué tipo de juego será?

A diferencia de la línea principal de juegos de Like a Dragon, este spinoff será un título de acción/aventura a diferencia de los RPGS.

¿Qué tan grande será el juego?

De acuerdo con SEGA, la mitad en tamaño que un juego principal de Yakuza. El jugador podrá todavía explorar ciertos mapas y tomar misiones secundarias.

¿Tenemos tráiler?

Sí. Lo deberías ver al inicio de esta nota.

¿Será obligatorio jugar el spinoff?

Tanto, como suele serlo para entender cosas de la franquicia Yakuza. El juego está pensado para servir como un puente más claro de los eventos antes de Yakuza 8. Así que, si algo, puedes pensarlo como una ‘entrada’ antes del plato principal.

Imágenes: SEGA