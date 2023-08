Lenovo se sumaría a la industria de consolas portátiles: así sería la nueva ‘Legion Go’

El mercado de los videojuegos es cada vez más amplio. Todo empezó con juegos de computador, luego llegaron las consolas tipo play y finalmente, Nintendo revolucionó la industria con una consola portátil: Nintendo Swtich. Este año, algunos fabricantes como Valve y ASUS decidieron sumarse a las consolas portátiles con el lanzamiento de la Steam Deck y ROG Ally, respectivamente. Ahora, un nuevo competidor se está preparando para entrar en la industria: Lenovo.

De acuerdo con nuestros colegas de Windows Central, la compañía china bautizó a la nueva consola portátil como “Legion Go”. De ser así, esta nueva consola podría tomarse como una extensión de sus productos ‘gamers’ que llevan este mismo nombre como su laptop Lenovo Legion 5 Pro.

Al igual que la Asus ROG Ally, la consola Legion Go estaría basada en el sistema operativo Windows 11 para juegos de PC. Aunque no hay una imagen oficial, el medio citado asegura que su diseño será muy similar al del dispositivo de juego en la nube conocido como ‘Legion Play’. Quizás no lo recuerdes porque no alcanzó a salir al mercado, pero luce como el que encuentras en la imagen de este artículo.

Por otro lado, la consola de Lenovo llegaría con algunos componentes que lo pueden poner un poco por encima de la ASUS ROG Ally incluso, la Steam Deck. En primer lugar, el procesador con el que trabajaría ‘Legion Go’ sería un AMD Phoenix, diseñado por Phoenix especialmente para dispositivos ultradelgados. Por otro lado, su pantalla sería una pulgada más grande, mientras las consolas de Valve y de ASUS tienen pantallas de 7 pulgadas, el nuevo dispositivo de Lenovo sería de 8 pulgadas.

Vale la pena recordar que esta información hace parte de posibles filtraciones o rumores, por lo que se debe tomar con pinzas. Por ahora, Lenovo no ha confirmado o desmentido su ingreso al mundo de las consolas portátiles. Habrá que esperar a los nuevos informes de la compañía para asegurarnos de la existencia de esta consola.

Imagen: Liliputing