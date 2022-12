Con un juego de Dead Space en camino hay que preguntarse qué gana la billletera al comprar The Callisto Protocol. Es difícil pensar en el juego como algo diferente a una secuela espiritual de la franquicia de horror en el espacio… y sin embargo los fans de este tipo de juegos saben que siempre hay algo de emoción en dar el giro en una esquina sin saber si espera un pasillo vacío o una pesadilla imposible de superar.

¿Comprar o pasar? En ENTER.CO hemos leído algunas de las primeras reseñas que han salido del juego. Para aquellos que están con prisa hemos resumido los cinco puntos clave que están mencionando las críticas del juego. Para aquellos que quieren un poco más de contexto, tenemos extractos de algunas de estas reseñas.

Las cinco cosas claves que está diciendo la crítica de The Callisto Protocol

1- En términos de ambiente y monstruos el juego cumple. Sangre, tripas y un ambiente lleno de ruidos que causan ansiedad están garantizados.

2: No hay mayor novedad al momento de compararlo con Deadspace. En términos de jugabilidad el único cambio importante está en un mayor enfoque en el combate cuerpo a cuerpo.

3: En términos de historia el juego tampoco ofrece mucho. Su campaña cumple con entregar momentos de tensión, pero no es un viaje que sorprenderá a los fans de Dead Space.

4: El combate es bastante bueno, aunque tiene sus altos y bajos. Aunque la combinación de armas y combate melee es buena (especialmente porque permite presenciar ejecuciones sangrientas), pero al mismo tiempo se ve lastimada por la mecánica de GRP que permite suspender a los enemigos.

5: Los combates con los jefes de nivel se sienten bastante lineales.

¿Qué está diciendo la crítica de The Callisto Protocol?

7/10

Por Tristan Ogilvie Avatar

The Callisto Protocol es un recorrido supremamente atmosférico y lleno de acción a través de un espectacular matadero ubicado en el espacio distante. Su diseño en gran parte lineal hace que el retroceso sea mínimo, lo que significa que recorta la grasa sin dejar escasez de huesos y cartílagos para rasgar y rasgar. Sin embargo, traiciona sus raíces de terror de supervivencia al inclinar regularmente la balanza de poder demasiado a favor del jugador, y aunque hay mucha diversión asesina usando mecanismos de molienda gigantes para hacer mantillo con mutantes, estas emociones baratas tienen el alto costo de perforar cualquier tensión y temor que el tremendo trabajo de arte y diseño de audio ha creado.

3/5

Por Christopher Dring

The Callisto Protocol ofrece la violencia, la intensidad y el horror que está a la altura de su predecesor Dead Space, pero con un combate estratégico más profundo. Sin embargo, una historia cliché y la falta de ideas originales significa que tiene un tentáculo atrapado en el pasado.

79/100

Por Shaun Prescott

“Este es un videojuego de montaña rusa. Está plagado de clichés cinematográficos de videojuegos. Sí, navegarás por una estructura que se desmorona y comenzará a derrumbarse cuando la cruces. Sí, necesitarás encender un generador al encontrar tres interruptores que se encuentran ubicados en tres lugares peligrosos. Sí, tendrás que sobrevivir una cierta cantidad de tiempo encerrado en un espacio claustrofóbico mientras los malos te atacan. Y, naturalmente, hay más en lo que está sucediendo de lo que sugiere el resumen narrativo proporcionado anteriormente. Protocol se siente como un estudio nuevo, aunque bien calificado, cantando a la multitud: «Podemos hacer el tipo de juegos que sabemos que realmente quieres».

5/10

Por Jordan Ramée

“En general, los elementos individuales de The Callisto Protocol simplemente están en desacuerdo entre sí con demasiada frecuencia, pero el juego te encierra regularmente en frenéticos moshpits o peleas de jefes frustrantemente difíciles. La historia de Callisto Protocol no es tan interesante, excepto por un intrigante giro final. El horror genuino podría haber mejorado la experiencia de este juego de acción y supervivencia, pero The Callisto Protocol, en cambio, se inclina demasiado hacia el espectáculo absurdo de alto octanaje, amortiguando la tensión y adulterando el núcleo narrativo de la experiencia”.

4/5

Por Vikki Blake

“En última instancia, la acción frenética y las batallas brutales del Callisto Protocol aún me han impresionado de todas las maneras correctas, aprovechando todo lo que hace que Dead Space sea brillante y construyendo sobre ese marco impresionante. No. No hace todo bien y no es tan aterrador como esperaba. Pero si usted, como yo, está entrando en The Callisto Protocol pensando que es un facsímil superficial de Dead Space… Bueno, no del todo”.

Imágenes: Striking Distance Studios