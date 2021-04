La PS5 (por ahora) supera en ventas a la Xbox Series X/S

Es conocimiento de cualquier que comprar una consola de última generación (PS5 o Xbox Series X/S) en estos momentos es casi imposible. No solo porque su costo sigue siendo muy elevado, sino porque la escasez de chipsets ha afectado los números de estas que se pueden producir. Esto no ha significado que la guerra por posicionar ambas consolas no haya comenzado. Tanto Xbox como Sony han hecho compras creativas, así como buscado maneras de mantenerse al día con la demanda de hardware, preparando un catálogo fuerte en el último trimestre del año.

Por ahora, la PS5 supera en ventas a las Xbox Series X/S. De acuerdo con el reporte de ganancias de la compañía para el primer trimestre de 2021 (enero a marzo), la compañía vendió un total de 3.3 millones de consolas, llevando el total a 7.8 millones de consolas.

Microsoft, por otro lado, no ha publicado cifras de ventas de sus Xbox. Pero Matthew Kanterman, analista de Bloomberg, afirmó que la distancia entre ventas está en un radio de 2:1. El último reporte de la compañía aseguraba que había vendido cerca de 4.7 millones de consolas. Por supuesto, Kanterman asegura que este es un estimado y puede no reflejar la realidad, pero hasta el momento en que Microsoft revele las figuras de este trimestre podemos tomar su análisis como una muestra de cómo está desarrollándose la guerra actual de las consolas.

Te puede interesar: La PS5 ahora permitirá que guardes tus juegos en una USB

¿Cuál puede ser la principal razón para esta ventaja? Inicialmente, Sony comienza la generación actual con un panorama más claro de los títulos por los que vale la pena invertir en ella. Juegos como ‘God of War’, ‘Horizon Zero Dawn’ o ‘Spider-Man’ suenan más atractivos que el solitario ‘Hallo’ de Xbox, que por ahora se sitúa como el mayor exclusivo. Pero la segunda razón está en que, siendo francos, Microsoft no parece interesado en ganar una guerra de hardware, sino software.

En estos momentos el mayor producto de la compañía es Gamepass. El servicio ha adquirido una importancia conforme Microsoft ha empujado a ventajas como los lanzamientos simultáneos de títulos, la compatibilidad con PC y la compra de estudios como Bethesda. Razón por la que ventas menores de la consola son esperadas, mientras que Xbox pueda mantener a sus usuarios interesados en Gamepass.

En otras estadísticas sobre PlayStation, la compañía aseguró que vendió 61.4 millones de juegos (para PS4 y PS5) durante el primer trimestre de 2021. De estos un total de 7.9 millones fueron títulos exclusivos. También informó que un 79% de los juegos vendidos en este periodo fueron digitales, respondiendo seguramente a las tendencias que se mantienen por la pandemia. Sony también reveló que hoy PlayStation Plus tiene 47.6 millones de suscriptores y 109 millones de usuarios activos al mes.

Imágenes: Montaje ENTER.CO