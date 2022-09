La persona detrás del hackeo de GTA VI sería un adolescente de 17 años

La polícia de Londres ha comunicado que la persona detrás de los ataques a Uber y GTA VI habría sido arrestada.

La policía de Oxfordshire en la mañana de este viernes, 9 de septiembre, ha arrestado a un adolescente de 17 años en Oxfordshire, Reino Unido, al que se le acusa de ser el responsable del hackeo a Rockstar Games y la filtración temprana de GTA VI.

Por ahora los detalles sobre la investigación son reservados. Desde ayer ya circulaba información que apuntaba a que la persona detrás del ataque al desarrollador había sido identificada y que se trataba de una persona de 17 años que hacía parte del grupo Lapsus$. La persona arrestada no solo estaría enfrentando cargos por la infiltración a Rockstar, sino también con el incidente de Uber de esta semana en el que se compartieron capturas de pantalla de lo que parecen ser sistemas críticos de la aplicación.

On the evening of Thursday 22 September 2022, the City of London Police arrested a 17-year-old in Oxfordshire on suspicion of hacking, as part of an investigation supported by the @NCA_UK’s National Cyber Crime Unit (NCCU).

He remains in police custody. pic.twitter.com/Zfa3OlDR6J

— City of London Police (@CityPolice) September 23, 2022