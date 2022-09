En apoyo a GTA VI, desarrolladores muestran sus juegos en etapa de desarrollo

“Los gráficos son lo primero que está terminado”. Una de las peores cosas que han salido de la filtración de GTA VI ha sido el escuchar a fans quejarse porque el juego luce mal. ¡Luce terrible y los gráficos es lo primero que se termina! Leen varías publicaciones que parecen creer que está bien el crear problemas para material de un juego robado y que ni siquiera estaba pensado para mostrar actualizaciones.

En respuesta a estos comentarios diferentes desarrolladores han publicado en sus redes sociales videos de cómo lucían sus juegos en las primeras etapas de desarrollo… en caso de que todavía creas que “los gráficos son lo primero que está terminado”.

Comencemos por un juego que vemos todo el tiempo en las últimas semanas: Cult of the Lamb. Gráficos básicos, mucha menos variedad en seguidores, detalles del mapa y animaciones.

«Graphics are the first thing finished in a video game» Here’s what early versions of Cult of the Lamb looked like pic.twitter.com/F5EyEH6M9r — Cult of the Lamb 🙏🐑👑 OUT NOW (@cultofthelamb) September 20, 2022

Los desarrolladores de Sea of Thieves hacen algo extra y explican que en algunos casos es común utilizar un motor base para las primeras partes del juego y luego su saltar al definitivo, cuando se prueba con los gráficos finales. “Este es un metraje de Sea of ​​Thieves de noviembre de 2014. Una actualización de los primeros piratas de píldoras, pero todavía es un trabajo en progreso. Usaba Unity para pruebas iterativas más ágiles, mientras que el trabajo en Unreal en ese momento era muy temprano, con el objetivo de crear el tráiler de revelación”.

This is Sea of Thieves footage from Novmber of 2014. An upgrade from the earliest pill pirates, but still very much a work in progress. It was using Unity for more agile, iteratative testing, while work in Unreal at this time was very early, aiming to create the reveal trailer. pic.twitter.com/yIPLtBLIUv — Jeph Pérez (@rare_fanatic) September 20, 2022

Control lucía en sus primeros días como un capítulo extraño de The Office. Vale la pena mencionar que todas las reseñas del juego no dejaban de hablar lo espectaculares que eran sus gráficos.

Since graphics are the first thing finished in a video game, and CONTROL won multiple awards for excellence in graphics, here is footage from the beginning of development 🙂 Full video here: https://t.co/l2g7oPhtk7

🔻 pic.twitter.com/cGnmJZXF5E — Paul Ehreth 🔻 (@bacon_sanwich) September 20, 2022

Horizon Zero Dawn de Guerrilla Games es otro ejemplo de cómo es común el utilizar recursos de otros juegos en la primera etapa de desarrollo re utilizan recursos de otros títulos de manera temporal: en este caso Aloy es un personaje de Killzone y los dinosaurios están hechos de Lego.

«Graphics are the first thing finished in a video game» Here’s a Thunderjaw from an early build of Horizon: Zero Dawn pic.twitter.com/Xq6fw5fS0e — Cian Maher (@cianmaher0) September 20, 2022

No podemos olvidar The Last of Us. El juego que no necesitaba una remastered, porque la versión original tenía algunos de los gráficos de su época. Así lucía el juego en sus primeros días.

Yes..this is what the Last of Us looked like in it’s development stages. Every game you ever played went through this. pic.twitter.com/acNFSRjIAo — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) September 20, 2022

Rift Of The Necrodancer hizo la primera versión de su mini juego de yoga utilizando PNG del director del juego.

«Graphics are the first thing finished in a video game» Here’s what an early iteration of Rift of the NecroDancer’s yoga minigame looked like pic.twitter.com/U8O42YrV0n — RIFT OF THE NECRODANCER 🎸 (@NecroDancerGame) September 20, 2022

Pero ya saben… los gráficos es lo primero que se termina cuando se hace un videojuego.

