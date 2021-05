La Nintendo Switch ya supera en ventas a las Gameboy Advance                      

La Nintendo Switch tuvo su mejor año en 2020. No es algo que sorprenda, considerando que la cuarentena parecía el mejor momento para invertir en la consola, que desde su lanzamiento ha sido increíblemente popular. Esta semana Nintendo público los resultados de su año financiero (que terminó en marzo de 2021) en sui sitio oficial. De acuerdo con las cifras más recientes, la Switch ha vendido 85.59 millones de dólares hasta la fecha. En tan solo 2020 la Switch vendió más de 30 millones de consolas y significó un incremento del 37% en las ventas en comparación con el año anterior (21 millones en 2019).

Con esto, la Switch sigue en un camino prometedor a convertirse en una de las consolas de Nintendo más vendidas en la historia. Las nuevas cifras ya superan las ventas de la Gameboy Advance, que antes ocupaba el cuarto lugar en la lista de consolas más vendidas con 81 millones de unidades vendidas. La Switch ahora debe superar a Nintendo Wii que ocupa el tercer lugar (101.63 millones de consolas), la Game Boy y Game Boy Color en segundo lugar (118 millones de consolas) y la familia de la Nintendo DS (154 millones de consolas).

La popularidad de la Switch, por supuesto, ha llevado a un incremento en el número de venta de juegos para ella. El incremento también fue de un 37%, con 230.88 millones de unidades. Para sorpresa de nadie, el juego estrella de Nintendo en 2020 fue ‘Animal Crossing New Horizons’ con 20.85 millones de copias vendidas. Esto lo hace el segundo juego más popular de la consola (sí, más popular que ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ o ‘Super Mario Odissey’), solo siendo superado por ‘Mario Kart 8 Deluxe’, que lleva la ventaja principalmente por ser uno de los juegos que inauguró la Nintendo Switch.

¿Puede la consola continuar con esta tendencia? No hay señales de que su popularidad se haya reducido, pero el próximo año fiscal puede representar una baja en ventas. Hay dos elementos importantes: el primero es que la situación en 2021 es diferente y la mayoría de restricciones se han levantado, haciendo de la Switch una inversión menos atractiva. Por otro lado, 2021 hasta el momento ha carecido de lanzamientos exclusivos.

Imágenes: Montaje ENTER.CO