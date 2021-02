La Nintendo Switch sobrepasa a la 3DS en ventas

Si tuviste problemas encontrando una Nintendo Switch en diciembre no eres el único. La consola sigue siendo un éxito, cercanos a cumplir sus primeros cinco años de vida. No es un asunto solo de impresión, sino de números. Nintendo publicó este fin de semana su informe de resultados del último trimestre de 2020. Uno de los datos más importantes, es que la Switch sigue vendiendo más que nunca, con más de 11.57 millones de consolas llegando a las manos de consumidores en este periodo. Con esto, la generación más reciente de consolas de Nintendo está cerca de los 80 millones de consolas vendidas en su tiempo de vida.

Es un número importante, porque con esto la Nintendo Switch también ha sobrepasado las ventas de la 3DS (la consola portátil de la generación anterior) de toda su vida, que alcanzó más de 75 millones de ventas. Con esto, la Switch tiene ahora como meta superar a la familia de la Game Boy Advance (un estimado de 80/82 millones de consolas). Luego intentar usurpar el tercer lugar a la Wii (101.63 millones de consolas vendidas), la segunda posición que pertenece a la Game Boy y Game Boy Color (118.69 millones de consolas vendidas) y finalmente intentar llevarse la corona como la consola de Nintendo más vendida, superando a la Nintendo DS (154.02 millones de consolas vendidas).

Considerando la competencia, uno de los principales retos de la Switch está en diversificar su catálogo. La DS, por ejemplo, consiguió estás cifras por las posibilidades de consola que Nintendo ofreció al mercado, con 4 modelos que apelaban a diferentes públicos y diferentes presupuestos. Por ahora la compañía solo ha lanzado una versión alternativa (la Switch Lite). Más importante, durante la reunión se aseguró que en 2021 no hay nuevos planes de lanzar otra versión de la Switch. Con esto, los rumores sobre la aparición de una ‘Switch Pro’ parecen que no serán cumplidos, al menos en el futuro cercano.

Te puede interesar: Recuerda cargar tu Nintendo Switch al menos cada 6 meses

Nintendo no solo tuvo buenos resultados en la venta de Hardware, sino también de software. La compañía vendió cerca de 76 millones de juegos, con títulos como ‘Mario Kart 8 Deluxe’ y ‘Animal Crossing: New Horizon’ superando la barrera de las 30 millones de copias venidas, mientras que otros títulos siguen fuertes, con ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ y ‘Pokémon Sword/Shield’ superando los 20 millones de copias vendidas.

Nintendo pronostica que en los próximos tres meses, y para el cierre de su año fiscal, las Switch habrá vendido un total de 24 millones de consolas. Un pronóstico que se basa en la demanda actual y en la popularidad de dos de sus lanzamientos dentro de este periodo: ‘Monster Hunter Rise’ y ‘Super Mario 3D World + Bowser’s Fury’, por mencionar algunos.

Imágenes: Nintendo