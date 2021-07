‘Horizon: Forbidden West’ habría sido aplazado hasta 2022

Si la razón por la que invertiste en una PS5 es ‘Horizon: Forbidden West’ tenemos malas noticias. El reporte proviene de Bloomberg, que asegura que el lanzamiento del próximo título de la franquicia ha sido aplazado para su lanzamiento en el primer trimestre de 2022. A esta información también se suman una serie de rumores que habían salido antes, que también aseguraban que el próximo título de Guerrilla Games no llegaría a finales de 2021, como originalmente estaba planeado.

De hecho, el mismo Sony ya había anticipado que era posible que ‘Horizon: Forbidden West’ no llegara a tiempo. La compañía ha afirmado en ocasiones diversas que las fechas de lanzamiento para la próxima generación no están en piedra. Un motivo obvio está en que la crisis del COVID-19 afectó mucho la producción de estos juegos, pero luego están eventos más recientes. El fracaso de Cyberpunk 2077 ha despertado el ojo en los fans y la industria sobre políticas de Crunch (tiempos imposibles de entrega y sobre carga de trabajo) en los equipos de desarrollo de videojuegos.

‘Horizon: Forbidden West’ se ha presentado como uno de los títulos más esperados de la próxima generación de consolas. Aunque el título también estará disponible para PS4, son los fans de la PS5 quienes más provecho podrán sacar al juego, sus gráficos mejorados y la tridimensionalidad que se prometió con el primer vistazo del juego que vimos a inicios del año.

Tampoco podemos olvidar que Sony y Guerrilla Games están jugando con el legado de la franquicia. ‘Horizon Zero Dawn’ es considerado como uno de los mejores juegos de la PS4. De hecho, quizás tendría un poco más de reconocimiento, de no ser porque su lanzamiento coincidió con el lanzamiento de la ‘Nintendo Switch’ y ‘Breath of the Wild’. ‘Horizon: Forbidden West’ tiene entonces la tarea de perpetuar el legado de una de las joyas de la anterior generación, al mismo tiempo que motiva a más personas a invertir en la PS5… algo que no es necesariamente su responsabilidad considerando que la consola ha vendido más de 10 millones de unidades, incluso con los problemas de disponibilidad que se han presentado.

Imágenes: Guerrilla Games