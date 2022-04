Puede que suene extraño, pero Evaluación: Kirby and the Forgotten Land parece ser el juego perfecto para llegar en marzo… al menos si al igual que yo solo necesitabas de una aventura algo clásico/algo nueva de la pelota rosa favorita de los fans de Nintendo. Años después la mejor habilidad de Kirby sigue siendo adaptarse. No lo decimos únicamente porque en esta nueva entrega trae nuevas transformaciones y habilidades, sino además porque la entrada más reciente de la franquicia es la grata combinación de los mejores elementos del juego clásico, con renovaciones bien recibidas.

En términos de jugabilidad Evaluación: Kirby and the Forgotten Land mantiene los elementos más clásicos de la franquicia con pocas variaciones. En esta nueva tierra olvidada tienes diferentes ‘zonas’ compuestas por al menos cinco mapas que tienes que superar. La mayoría de estos niveles está compuesta por una combinación de acertijos, pero además una serie de misiones a completar dentro del mapa (por ejemplo, encontrar cinco tulipanes escondidos o terminar un combate sin caer al agua). El objetivo final de toda esta travesía es liberar a los Waddle Dees, descubrir a la mente maestra detrás del secuestro de estas criaturas y de paso reconstruir la nueva ciudad para todos aquellos que rescates.

Kirby and the Forgotten Land es una entrada que se mantiene en la promesa de Kirby: un platformer/pluzer que no requiere del nivel de coordinación de Mario, pero que tampoco te deja todo tan fácil que completarlo será una tarea de horas. Compensa la ausencia de nuevos elementos con una cantidad considerable de contenido extra, que extenderá tu tiempo en la tierra perdida, en especial si eres de los que no pueden evitar coleccionar todo lo que esté disponible.

Nuestra amigable (y sin mucha dificultad) aventura en tierras perdidas

Kirby and the Forgotten Land no es un juego difícil. Esto no debería sorprender a la mayoría de fans de la franquicia, pues nunca han sido títulos que invoquen la precisión de los saltos o la capacidad para resolver acertijos escondidos para encontrar secretos de Mario. El juego ofrece dos alternativas que en el papel suenan como ‘difícil’ y ‘fácil’, pero que en realidad se traducen a ‘normal/fácil’ y ‘muy fácil’.

De hecho, es probable que termines la campaña sin perder muchas vidas. Los patrones de los jefes son bastante fáciles de adivinar y ningún nivel está hecho para que pierdas muchas vidas… si no estás concentrado en cumplir con algún objetivo particularmente difícil.

Como es costumbre en este tipo de juegos, la mayor dificultad estará en encontrar aquellos secretos para completar las misiones y rescatar a todos los Waddle Dees. Pero incluso estos secretos no están escondidos detrás de muros de habilidad, sino más bien de la capacidad de observación y exploración. En cualquier caso, el tiempo que pases en Kirby and the Forgotten Land es un título perfecto para que pases un bien rato o incluso compartas con la familia, considerando su nivel de dificultad y la posibilidad del modo multijugador.

Las tareas para hacer en Kirby and the Forgotten Land

El tiempo que pases en este juego estará principalmente dividido principalmente entre el pasar los niveles y reconstruir la ciudad para los Waddle Dees.

Los niveles están divididos entre áreas. Cada uno está compuesto por cinco mapas, finalizados por un jefe final. Para completar cada nivel ni siquiera es necesario que rescates todos los Waddle Dees en ellos, aunque sí es necesario contar con un monto definido para poder desafiar al jefe al final de cada nivel.

Pero además de estos niveles, hay mini juegos repartidos por la ciudad de los Waddle Dees que servirán para que descanses un rato. Puedes aceptar el desafío de pesca, hacer un boss rush en el coliseo o incluso probar tus reflejos en la sección rítmica del restaurante. De nuevo, no debes esperar de ninguna de estas actividades secundarias algún tipo de desafío (aunque el modo máximo en el restaurante exige de algunos reflejos entrenados).

Por supuesto, también tienes que evolucionar las habilidades copiadoras de Kirby. Para esto deberás superar ciertos desafíos que te otorgarán los materiales necesarios. Aunque incrementar las habilidades no es necesario para poder terminar el juego, sí ayudarán bastante a superar ciertas áreas (algunas incluso son obligatorias para acceder a zonas secretas) y es un diferencial importante al momento de enfrentarse a los jefes finales.

Las formas ilimitadas de Kirby

Es increíble que el encanto principal de Kirby and the Forgotten Land radique en esa combinación de elementos nuevos y nuevos. Por ejemplo, aquellos que hayan leído hasta el momento se darán cuenta que en términos generales la experiencia que ofrece la entada más reciente de Kirby no es radicalmente diferente a lo que hemos experimentado en otras entradas.

Y, sin embargo, estos pequeños cambios solo resaltan el encanto de Kirby. Cosas como que ahora la bola rosada pueda ahora absorber un carro o una escalera pueden no parecer elementos mayores en la escala del juego. Pero son estos detalles los que permiten descubrir la creatividad que tiene los mapas de Kirby en mantener la sencillez del título, agregando ideas que lo hacen sentir como una aventura por disfrutar.

Kirby and the Forgotten Land podrá no ser una renovación de la fórmula o un platformer con contenido ilimitado. Pero cuando la diversión te traga entera, hay pocas razones para quejarse. Este puede ser uno de los mejores juegos de Kirby, quizás solo porque demuestra que algunos casos más no es mejor… mejor, simplemente es mejor.

Conclusión: unas tierras para perderse: 4/5

Kirby quizás no pueda ser el juego más llamativo en esta temporada de lanzamientos. Pero hay virtudes enormes en la entrada más reciente de la franquicia. Es una combinación de los mejores elementos de la franquicia, junto con pequeños giros que hacen de la aventura en Kirby and the Forgotten Land un viaje que vale la pena para perderse, así tan solo sea por unas cortas horas.

Imágenes: capturas de pantalla ENTER.CO