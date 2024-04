Esta consola ‘retro’ te permitirá minar Bitcoin mientras que juegas… si tienes 500 dólares disponibles

En 2023 la fiebre del Bitcoin, NFT y criptomonedas se redujo de manera significativa con todos los ojos puestos en los modelos generativos IA, el nuevo ‘niño maravilla de la industria tech’. Sin embargo, algunas personas todavía están intentando sacar dinero al Blockchain así que tenemos productos como el BitBoy: una consola que, de acuerdo a sus creadores, permitirá a sus usuarios minar Bitcoin mientras juegan conectados a la red Blockchain.

🎮1st GameFi + DEPIN Gaming Handheld @BitBoyOne makes @decryptmedia front page! 🔗https://t.co/HztPoBxC6G 🔥If you miss @BitBoyOne, you will miss out on the revolution of #Bitcoin gaming ecosystem🟧 — Ordz Games (@OrdzGames) April 6, 2024

Por las pocas especificaciones compartidas, el BitBoy One es básicamente un cripto billetera, que también permitirá a los jugadores el disfrutar de ‘algunos títulos clásicos’. Por supuesto la compañía no cuenta con las licencias para ninguno de estos títulos, pero la descripción de la consola asegura que solo tienes que descargar las ‘rooms’ para poder disfrutarlos. La parte interesante está en la promesa de que también podrá jugar ciertos títulos específicos de Blockchain y al mismo tiempo ganar la moneda digital que, al momento de publicación de este artículo ronda los $71,000 dólares.

Por supuesto, las personas que han estado conectadas con el mundo de los NFT y las criptomonedas saben que desde hace mucho se ha realizado la promesa de que el futuro de los juegos es ‘Pay to Earn’ (‘Pagar para Ganar’). El problema está en que hasta el momento la mayoría de propuestas no han podido cumplir este ideal. Los creadores de BitBoy One al menos reconocen que el aparato no es la manera más efectiva para poder minar criptomonedas:

“El poder minero del dispositivo físico es muy, muy débil. Minar [Bitcoin] llevará años”, dijo z3th, una de las personas detrás del dispositivo a GamesBeat. “No vas a ganar dinero real con ello. Pero es por diversión”.

El dispositivo también tiene un precio de venta bastante ridículo, con un valor de $500 dólares. Este es un costo de entrada que pone a competir a esta consola retro con una PS5, Xbox Series X o una Steam Deck de 152GB… todas consolas que tienen muchas más ventajas que el ser una billetera cripto con la apariencia de una GameBoy falsa. El argumento viene a ser que este precio está en tener una computadora capaz de conectarse con la red Blockchain… pero si este es el verdadero interés una mejor alternativa es quizás invertir en una de estas consolas (que ya son utilizadas para minar cripto).

De nuevo, la industria de los NFT y el Blockchain ha perdido mucha relevancia en el último año, principalmente gracias a proyectos como la BitBoy que parecen prometer más de lo que pueden entregar, en especial en lo que a aplicaciones reales respecta. Quizás en el futuro recibamos una consola real que aproveche al máximo la idea de poder minar y jugar al mismo tiempo… pero este proyecto no parece ser la respuesta a este problema.

Imágenes: GamesBeat