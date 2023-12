El tráiler de GTA 6 es ahora el video no musical más visto en la historia de YouTube

Si son fans de Grand Theft Auto es posible que hayan visto y repetido el tráiler de GTA 6 más de una vez en las últimas 24 horas. YouTube está llevando la cuenta y en estos momentos el primer adelanto ha superado un récord importante: es el video no musical con más vistas en sus 24 horas en YouTube.

Para el momento de publicación de este artículo el tráiler de GTA 6 tiene más 88.470 millones de vistas (con el número creciendo cada segundo). El canal que tenía el anterior récord era el de MrBeast que en agosto de 2023 había alcanzado los 46 millones de vistas en sus primeras 24 horas.

El tráiler de GTA no solo tiene esto a su favor, sino que en tan solo 24 horas también ha roto el récord de vistas de algunos de los juegos más esperados de la última década: TLOZ Breath of the Wild (7.1 millones de vistas), God of War: Ragnarok (19 millones de vistas), Elden Ring (5.2 millones de vistas) o incluso ‘Cyberpunk 2077 (23 millones de vistas). Por supuesto estos números no son nada en comparación de los videos musicales que suelen acumular muchas más vistas históricas y que dominan por completo los récords de la plataforma (el video con más vistas en las primeras 24 horas es el de Dynamite del grupo de K-Pop BTS que alcanzó los 101.1 millones de vistas).

Para cualquier persona que esté inmerso en el mundo de los videojuegos la popularidad del primer tráiler de GTA 6 es todo menos una sorpresa. La franquicia se ha mantenido como uno de los videojuegos más populares de la historia y el anuncio oficial de un nuevo videojuego era uno de los momentos más esperados de 2023. Por desgracia la llegada del nuevo adelanto no fue 100% un momento de celebración. El adelanto tuvo que ser lanzado un día antes después de que fuera filtrado.

¿Cuándo saldrá GTA 6?