El hackeo a Twitch nos dice cuánto están ganando los 100 streamers mejor pagados

Parte de la filtración de Twitch esta semana reveló datos de cuánto cobraron los streamers mejor pagados en la plataforma de streaming de Amazon.

Día negro para Twitch. La plataforma de streaming se enfrenta a un ataque ha comprometido y filtrado información importante. Los atacantes, aseguran, además, que cuentan con otros datos como es los clientes para la mayoría de productos y plataformas asociados. Como prueba de esto compartieron en Internet una lista con los pagos de septiembre de los 100 streamers mejor pagados en el sitio. Pero quizás una información que algunos de los creadores no quisieran compartir es las cifras de cuánto han ganado en los últimos años.

Los números entregados dan cuenta de algunas cosas como, por ejemplo, las enormes ganancias que dejan las transmisiones para algunos de sus creadores. La lista de los canales con más ganancias la encabeza Critical Role con un pago que casi llega a los 10 millones de dólares, con 9,62 millones de dólares facturados entre el periodo de agosto de 2019 hasta octubre de 2021. Le siguen xQcCow (un profesional de Overwatch) con 8,45 millones de dólares y Summit1g con 5,84 millones de dólares. En este enlace puedes encontrar una publicación con el listado completo, pero estos son los 10 streamers mejor pagados, de acuerdo con la información filtrada.

10 – Lirik: $2,984,653.70 millones de dólares.

9 – Auronplay: $3,053,341.54 millones de dólares.

8 – Altoar: $3,053,839.94 millones de dólares.

7 – TimTheTatman: $3,290,133.32 millones de dólares.

6 – Ludwig: $3.290.133.32 millones de dólares.

5 – Nickmercs: $5,096,642.12 millones de dólares.

4 – Tfue: $5,295,582.44 millones de dólares.

3 – Summit1g: $5,874,541.17 millones de dólares.

2 – xQcOW: $8,454,427.17 millones de dólares.

1 – CriticalRole: $9,626,712 millones de dólares.

La lista también tiene los datos de algunos creadores de contenido que muchos podrán conocer. En el puesto 18, por ejemplo, está Ibai con 2.31 millones de dólares, más abajo en el puesto 25 vemos a Shroud con 2.04 millones de dólares. El Rubius, que muchos en este lado del hemisferio conocerán, se encuentra en el puesto 35 con 1.76 millones de dólares, mientras que Pokimane está en la posición 39 con 1,52 millones de dólares.

Twitch has just had a major leak of a lot of stuff including their monthly payouts to streamers.

Here are some of the notables (note: this total is just their payout directly from twitch, so it doesn’t include donations, sponsors, merch, etc.) pic.twitter.com/wDG0JkJuCx

— KnowSomething (@KnowS0mething) October 6, 2021