EA también estaría pensando en cambiar el nombre de FIFA

El nombre de FIFA es bien conocido (para bien o para mal) entre todos los fans de los simuladores de fútbol. Por eso, resulta extraño escuchar reportes de que EA estaría pensando en cambiar el nombre. Sin embargo, parece que el desarrollador está pensando en tomar distancia con este título y tendría en la mesa la posibilidad de modificar su marca.

Esta semana, durante una rueda de prensa, EA se dedicó a hablar sobre FIFA 22. El desarrollador se centró principalmente en los nuevos elementos añadidos, así como en el ‘récord de jugadores’. Sin embargo, dentro de todas estas declaraciones de comunicado hubo un elemento que llamó mucho la atención:

“Al mirar hacia el futuro, también estamos explorando la idea de cambiar el nombre de nuestros juegos de fútbol de EA SPORTS globales. Esto significa que estamos revisando nuestro acuerdo de derechos de nombre con la FIFA, que es independiente de todas nuestras otras asociaciones y licencias oficiales en todo el mundo del fútbol”.

Aquí estaría la clave de la decisión. Desde 1993 EA ha utilizado el nombre de la Federación Internacional Asociación (que es una traducción del nombre francés de donde provienen las siglas FIFA) para poder promocionar su juego asociándolo con la organización de balompié más grande del mundo. Sin embargo, este uso no viene sin sus problemas. Para empezar, requiere del pago por los derechos de uso de estas siglas. Luego está la adición de que en años recientes la reputación de la FIFA como marca no ha sido la mejor.

Para aquellos asustados de que este cambio pueda significar el perder los equipos internacionales que han sido el estandarte de FIFA como juego, no hay nada que temer. EA asegura que estos derechos son independientes, por lo que un cambio de nombre no significaría el perderlos. Decimos que el papel, porque la FIFA sin duda no querrá perder los ingresos que representa el juego y considerando su influencia, el cambio de nombre no vendrá sin mayores negociaciones adicionales.

Por supuesto, lo ideal sería que EA buscara un nombre más atractivo que EA Sports. No solo porque en términos de reputación el desarrollador no luce mucho mejor, sino porque FIFA es un nombre tan conocido que cualquier remplazo tiene que ser el doble de atractivo para garantizar llamar la atención. Por supuesto, al final del día el cambio de marca es lo menor, cuando los jugadores están buscando cambios más fundamentales en la manera en la que opera el simulador. Las demandas en Europa que aseguran que su modelo no es muy diferente al de las apuestas y los rumores de EA intentando enfocar cada vez más contenido en loot boxes son más preocupantes que cualquier cambio de nombre al final del día.

Imágenes: EA