EA asegura que los juegos de ‘un solo jugador’ siguen siendo ‘muy, muy importantes’

EA es el ejemplo perfecto de cómo no hacer una broma… y luego pretender que es un chiste menor.

El contexto. La semana pasada EA publicó en su cuenta de Twitter que leía “Serían un 10, pero solo les gusta jugar títulos de un solo jugador”. La publicación era un intento de pegarse a la tendencia de “Serían un 10…” pero no cayó muy bien en una cantidad considerable de gamers. El motivo obvio está en que EA tiene la tendencia reciente de realizar comentarios que indican como prioridad el monetizar a sus jugadores a través de diferentes métodos en sus títulos de multijugador, más que enfocarse en experiencias para aquellos que prefieren jugar solos.

Roast well deserved. We’ll take this L cause playing single player games actually makes them an 11. https://t.co/PNg4FKOgfB

— Electronic Arts (@EA) July 1, 2022