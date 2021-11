¿Comprarías un NFT en FIFA? EA cree que sí

Continúa el interés del mercado en los NFT (tokens no fungibles): activos criptográficos que, además de convertirse en piezas digitales coleccionable debido a su carácter exclusivo, tienen el potencial de aumentar su valor conforme se van vendiendo nuevamente. Esta vez es Electronic Arts (EA) desde donde han asegurado a sus propios inversionistas que los NFT serán «una parte fundamental en el futuro de la industria de los videojuegos».

Como recoge BBC, Andrew Wilson, el CEO de EA, aseguró en la charla que, aunque consideraba que todavía era muy pronto para saber cómo podría resultar esa apuesta, si se tenía en cuenta el rubro en el que se mueve la compañía, la casa matriz de Apex Legends se encuentra «en una posición realmente buena», por lo que creía que el coleccionismo digital puede tener «un peso importante». Y quizás que esté en lo cierto, pues en productos como FIFA, para elevar la competitividad de los usuarios, el juego ya ofrece modalidades que podrían repensarse como un canal para la compra de ítems únicos y coleccionables. ‘Ultimate Team’ es el ejemplo perfecto, pues uno de sus elementos más atractivos es que allí se pueden conseguir «packs» con cartas. Estas se seleccionan de forma aleatoria y pueden contener distintos elementos como accesorios o jugadores.

La intención de EA de incursionar en el negocio del llamado «criptoarte» parece marchar, pues existen ofertas laborales publicadas en su página web, en donde se lee claramente que la empresa busca personal con conocimientos en blockchain y NFT.

Sin embargo, la idea es polémica entre muchos diseñadores y compradores de EA, quienes no solo consideran la contaminación que genera en general el mercado de las criptomonedas, sino que además sostienen la idea de que incluir un sistema de compra dentro de cualquiera de los videojuegos es ir en contra del concepto del «juego» mismo, pues «cuando una persona está jugando, está pensando en una motivación y en una recompensa diferente a la del dinero».

NFTs are harmful to games.

We already know that they’re environmentally devastating, extract wealth into the hands of bad actors, and are mostly scams or worse.

But I’m a #GameDesign-er, and I also believe that they fundamentally harm the player experience.

(Thread 1/20)

— Max Nichols (He/Him) (@maxnichols) October 31, 2021