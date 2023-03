Dead by Daylight tendrá una película… y es una terrible idea

Es común alzar las cejas cuando se habla de adaptaciones al cine de videojuegos. Hollywood tiene un historial bastante oscuro cuando se trata de pasar las historias de las consolas a la pantalla grande. Pero esta semana se anunció que Dead By Daylight tendrá una película… y no podemos dejar de pensar en cómo suena como una terrible idea.

Antes de dar las razones un poco de contexto. Dead by Deadlight es un juego de horror y supervivencia asimétrico. Esto significa que se juega de manera cooperativa en el que cuatro personas asumen el rol de supervivientes y uno el de un asesino que los persigue para matarlos. El juego, de hecho, es quizás el más popular de su género y años después mantiene una comunidad bastante activa, con eventos e incluso un meta claro de habilidades y estrategias para matar o sobrevivir.

Pero quizás uno de los elementos que hacen más populares a Dead by Deadlight es que suele realizar colaboraciones con franquicias de horror para tomar prestados a sus monstruos y héroes. Así, en el juego actualmente puedes perseguir a tus victimas como el Demogorgon de ‘Stranger Things’, Freddy Krueger the ‘Nightmare on Elm Street’ o incluso como Nemesis de ‘Resident Evil’. De la misma manera puedes escapar como Ashley de ‘Evil Dead’ o Nancy Wheeler de ‘Stranger Things’.

Y esta es precisamente la razón por la que una adaptación de Dead By Daylight suena innecesaria. Si bien el juego cuenta con un repertorio propio de personajes originales, los detalles de quiénes son o sus historias no están muy por fuera de lo que hemos visto ya cientos de veces en otras películas de terror. Algunos incluso le apuestan a fobias y terrores que ya han sido adaptados una y otra vez o que podemos reconocer como referencias claras de películas de terror (de las que no tienen los derechos). ¿De qué puede ir una película de Dead by Daylight sin un crossover de asesinos y sobrevivientes?

Por ahora no hay muchos detalles de la película que nos indiquen que será algo diferente a una cinta tradicional de terror, con la etiqueta de Dead by Dayligth. De acuerdo con los reportes de Variety la película será producida por Atomic Monster y Blumhouse, además de ser descrita como una ‘expansión’ del universo de Dead by Deadlight. Tampoco parece haber un director y escritor anexos al proyecto, por lo que puede tomar años para una nueva actualización. No sería la primera vez que un proyecto de este tipo permanece dormido como un titular antes de morir o avanzar (usualmente bajo las manos de una productora con más dinero).

Sin importar lo que pase, con algo de suerte la película de Dead by Deadlight nos probará estar equivocados. No sería la primera vez que la franquicia nos trae sorpresas y, esperamos, que tampoco termine por ser la última.

Imágenes: Behaviour Interactive