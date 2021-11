En diciembre podrás descargar Dead by Daylight gratis en Epic

Mucho ojo, porque como regalo por su llegada a la tienda de Epic, la primera semana de diciembre podrás descargar de manera gratuita Dead by Daylight. El anuncio fue realizado por Behaviour Interactive, el desarrollador del juego, que confirmó la llegada del multijugador asimétrico a la tienda de juegos.

Lo que esto significa es que aquellos con una cuenta en la tienda de Epic Games podrán descargar el título completamente gratis en la tienda desde el próximo 2 de diciembre hasta el 9 de diciembre. Como la mayoría de regalos que suelen venir de este tipo, el juego permanecerá disponible para que lo uses después de esta fecha siempre que lo descargues dentro de la semana de lanzamiento.

Dead by Daylight is coming to the Epic Games Store… and will be up for grabs for free from December 2 to December 9. Add the game to your wishlist now: https://t.co/UWXdZxGUH8 pic.twitter.com/Flnjyq4G3K

— Dead by Daylight (@DeadByBHVR) November 25, 2021