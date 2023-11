¿Crónica de una muerte anunciada? La aplicación de Twitch dejará de funcionar en la Switch

Este martes 31 de octubre diferentes usuarios que tenían instaladas la aplicación de Twitch en su Nintendo Switch recibieron una notificación indicando que la app para acceder a la plataforma dejará de estar disponible:

“Nos estamos contactando contigo para dejarte saber que hemos tomado la difícil decisión de remover la aplicación de Twitch de la Nintendo Switch”, lee el mensaje compartido por la plataforma. “La app será removida el 31 de enero de 2024. Muchas gracias por apoyar a los streamers de Twitch y las comunidades en la Nintendo Switch”.

Que la aplicación de Twitch abandone la consola de Nintendo debería sorprender poco a cualquiera que haya tenido la ‘tortura’ de intentar utilizarla en la consola. La Switch nunca se ha destacado por ser una buena plataforma en la que ver contenido. De hecho, a diferencia de la generación actual de Xbox, PlayStation o incluso Steam Deck, en la actualidad no cuenta con Netflix (¿Aunque por alguna razón tiene Crunchyroll?). En el caso de la Switch la interfaz era imposible de utilizar, no contaba con una opción de chat (lo que significaba que las personas no podían interactuar) y tampoco contaba con alguna función para suscribirse.

De hecho, la respuesta de la mayoría de usuarios al anuncio parece ser la misma que la de nosotros: ¿Nada de valor se perdió? Podemos estar seguros y nos sorprendería que una pequeña parte de ustedes siquiera la hubieran utilizado una vez.

oh, damn. i mean the twitch app on the switch is kinda shit but why though? pic.twitter.com/LVEAOeQmlj

— EJ (@HereEj) October 31, 2023